A la Rasa dels Molins de Berga hi ha un parc arbrat i amb jocs infantils. A la part nord hi neix el que hauria de ser un petit canal d’aigua. Està sec. Fa anys que està sec. L’Ajuntament hauria de resoldre la situació: o bé hi fa passar aigua, que és el que tocaria, o bé ho cobreix de terra, i planta una mica de gespeta i com a mínim s’evitaran riscos i es milloraria la imatge de deixadesa actual.