Aquesta va ser l’actitud del jesuïta Lluís Espinal, nascut a Sant Fruitós de Bages el 2 de febrer de 1932, avui fa 90 anys, assassinat a Bolívia pel seu compromís amb la justícia. Espinal va actuar d’una manera apartidista, però no neutral, ja que va estar sempre al costat dels pobres i dels marginats i profèticament va denunciar la injustícia i l’opressió dels poderosos. I és que els cristians no ens podem mantenir neutrals, com deia el papa Francesc el 5 de juliol de 2014: «Déu no és neutral. Està de part de les persones més fràgils, discriminades i oprimides». I el Premi Nobel de la Pau, Elie Wiesel deia: «Cal protestar, perquè la neutralitat només ajuda els opressors, no les víctimes». I encara, el cardenal Tarancon afirmava: «Una Església aliada amb els poderosos, amb els rics, amb els opressors, no mantindria una actitud radicalment evangèlica, no seguiria el camí de Jesús».

Per això Lluís Espinal no va ser neutral i amb valentia va denunciar a Bolívia les injustícies i la violació dels drets humans. Com ho va fer l’arquebisbe de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio (l’actua papa Francesc), jesuïta com Espinal, quan a propòsit de la nova pobresa convidava a indignar-se, ja «que el pa i el treball no arriba a tothom». Bergoglio deia també: «Des de fa uns quants anys l’Argentina viu una situació de pecat, perquè no es fa càrrec de la gent que no té pa ni treball».

Lluís Espinal, en la seva pregària, «Gastar la vida», deia: «Ens fa por gastar la vida, entregar-la sense reserves. Però Tu ens la dónes perquè la gastem i no ens la podem reservar en un egoisme estèril. Som torxes que únicament tenim sentit quan ens cremem; únicament aleshores som llum». Espinal pregava Déu així: «Allibera’ns de la prudència covarda, que ens fa estalviar el sacrifici i que cerca la seguretat». Nacionalitzat bolivià, Espinal deia: «Morir per un poble pot donar més carta de ciutadania que néixer en ell».

Pel seu compromís amb la justícia, Lluís Espinal va ser segrestat, torturat i assassinat pels paramilitars la nit del 21 de març de 1980. Però com el gra de blat, que només quan mor dóna fruit, el testimoniatge evangèlic de Lluís Espinal no ha estat infecund. Per això el papa Francesc en el seu viatge a Bolívia, el 2015, pregà en el lloc on va ser trobat el cos d’Espinal, dient d’ell: «Espinal va predicar l’Evangeli i aquest Evangeli va molestar, per això el van eliminar».

Com el P. Lluís Espinal, l’Església ha d’estar al costat dels indefensos i dels més dèbils de la nostra societat, per defensar els seus drets i la seva dignitat, ja que els cristians hem de ser sol·lícits amb «els pobres que reclamen» i amb «els desvalguts que no tenen defensor» (Ps 71)

L’Església no pot viure amb por ni tampoc ha d’adular els opressors, sinó que ha de denunciar l’abús de poder dels qui trepitgen els pobres. Per això el cardenal Tarancon deia: «L’Església ha de conrear les exigències de l’amor i de la justícia, encara que això sigui incòmode».