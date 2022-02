Per demostrar la seva sobirania, la majoria independentista ha acordat la paralització reivindicativa de l’activitat del Parlament, malgrat el perill que els ciutadans no ens adonem de la diferència. Ben mirat, si l’activitat legislativa no serveix per avançar cap a la república, per a què la necessiten? Els poders polítics i fàctics que regeixen l’Estat tremolen davant la magnitud del desafiament. Segur que Pedro Sánchez no dorm per por a les astutes estratagemes que deuen preparar els diputats de Junts, ERC i la CUP mentre no legislen.

Dilema. Vet aquí una pregunta que ja es va plantejar amb la crisi de Crimea i la seva incorporació a la Federació Russa, fa vuit anys: un nacionalista català internacionalment solidari ha d’estar a favor de la sobirana nació ucraïnesa, amenaçada per l’expansionisme rus, o de les petites repúbliques russòfones de Donetsk i Luhansk, que han decidit independitzar-se d’Ucraïna amb l’ajuda del Kremlin? Famosos. A «Manresa plató de sèries i pel·lícules», i a «Manresa ciutat santa de l’ignasianisme», se li pot afegir aviat el reclam internacional de «Manresa, residència de famosos»: la cantant Rosalia (Vila Tobella), que s’empodera despullant-se a la portada del seu nou disc, i la seva parella Rawn (Raul) Alejandro (Ocasio Ruiz) s’han interessat per un mas modernista entre el Suanya i Monistrolet, i ja se sap que les celebritats tendeixen a imitar-se les unes a les altres. Potser en el futur s’organitzaran a la ciutat tres tipus de rutes turístiques en autocar: Escenaris de rodatges, indrets on Sant Ignasi va fer coses, i «endevini quina estrella viu darrera d’aquesta tanca electrificada». Frívols. L’embolic del Benidorm Fest (les tetes, les panderetes i la victoriosa «nunca secondary» d’Olesa de Montserrat) arriba al parlament espanyol de la ma cada cop de més partits. Politització de la frivolitat, frivolització de la política. I després es queixen que no ens els prenem seriosament. Poc edificant, molt impresentable.