La crisi del 2008 va ser un desastre i encara en paguem les conseqüències. La bombolla immobiliària la van forjar les grans corporacions financeres, amb el vist-i-plau de les administracions públiques. Totes. El diner fluïa i feia possible que un analfabet funcional aixequés un barri sencer o que un espavilat comprés i vengués un pis sobre plànols en poques hores, amb unes plusvàlues que podien superar els ingressos d’un any treballant. Era allò que se’n diu la cultura del «pelotazo», una expressió sense traducció al català, la qual cosa no significa que en aquest país molts ciutadans també fessin el pas per ser nou-rics, en pocs dies i d’una forma fàcil. Hi havia un risc però no el contemplaven.

La davallada mundial de l’economia va arrossegar moltes empreses, famílies i persones a la misèria, a una ruïna de la qual molts encara estan submergits. Ha passat una dècada llarga i la lliçó semblava que ja hauria d’estar ben apresa. La cultura de l’esforç, la que genera beneficis a mig i llarg termini, no aconsegueix arrelar en la mesura del desitjable perquè encara hi ha capes de la societat que somien en el diner fàcil i associen portar la butxaca plena amb felicitat. La irrupció de les criptomonedes ha tornat a arrossegar a milions de persones a tot el món a inflar i inflar una bombolla que cada dia és més gran i que ningú no sap quin serà el dia i l’hora que esclatarà. El futur no està escrit i d’hipòtesi les que es vulguin, fins i tot que les noves monedes electròniques es quedin durant generacions. L’únic segur és que el seu valor no creixerà de forma permanent i que molta gent hi acabarà perdent bous i esquelles.

Viure a l’any 2022 sense Bitcoins o qualsevol altre criptomoneda és possible i, fins i tot, desitjable. La tecnologia sobre la qual se sustenten és segura i té avantatges per fer transaccions. Una de les més atractives és que els bancs desapareixen del mapa. La part més fosca és l’opacitat de qui hi ha darrera de cada moviment. Quan semblava que, en l’àmbit internacional, es controlava mínimament el moviment de diner fruit del frau fiscal o del crim organitzat, emergeixen noves eines tecnològiques que fan més fàcil que hi hagi delinqüents immersos en la impunitat. Els que hagin aconseguit sortir airosos d’un «pelotazo».

La cultura del «pelotazo» consisteix a treballar poc i guanyar molt en poc de temps. La cultura de l’esforç comporta temps, preparació, treball, constància i tota la llista de valors que es vulgui. A les famílies ens toca lluitar per una societat que deixi d’enaltir nous ídols amb peus de fang, des de youtubers que han pujat al núvol de la popularitat a partir de xerrameca inconsistent a futbolistes o artistes més propis d’un producte de màrqueting que es mercadegen a preu d’or quan són pura quincalla. Sort que hi ha qui encara dona exemple de cultura de l’esforç, com l’entrenador de moda de l’ACB, que diu que ara recull els fruits del treball dels darrers anys, la feina d’ell i dels seus jugadors. No són els més ben pagats, ni de lluny, per a hores d’ara són els més feliços.