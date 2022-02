Al treballador precari que es queixa per l’abús de la contractació temporal, i a l’empresari que la considera indispensable per al seu gremi, els deu fer mal d’ulls, per no dir una altra cosa, veure com els grups parlamentaris espanyols juguen al pitjor tacticisme amb la reforma laboral, com si tot plegat fos una mena de videojoc d’estratègia i no la presa de decisions ben reals que afecten el benestar i la seguretat econòmica dels ciutadans. No ens ho mereixem. O potser sí, per haver-los votat.

Aquesta ja me la sé. Quan has vist moltes pel·lícules de gènere arriba el moment que endevines les trames, però et quedes mirant la pantalla perquè tens ganes de saber de quina manera faran que passi el que saps que passarà. Que Pau Juvillà (posa’t bo!) deixarà el Parlament ho sabem des del primer dia, i la incògnita argumental rau en la gesticulació dels uns i els altres durant el trajecte cap a un final tan inacceptable com inevitable. Dreceres. La manera fàcil, ràpida i econòmica de reduir la taxa de contagis d’òmicron detectats a Catalunya és deixar de buscar-los, per exemple a les escoles, i la manera econòmica, ràpida i fàcil d’incrementar el percentatge del consum de fonts energètiques sostenibles a Europa és posar l’etiqueta verda les centrals nuclears i al gas natural, com acaba de decidir la Comissió Europea. Si ens ho empassem, endavant les atxes. Qui ho diu que el nom no fa la cosa? Xurros. En un concurs de lletres de cançó empoderades, l’homenatge de Rigoberta Bandini a la lactància materna derrotaria sense dubte la banalitat que va guanyar el polèmic concurs de Benidorm gràcies al bon fer de Chanel Terrero, però el festival d’Eurovisió no és cap certamen literari. Esperar-hi bones lletres és com esperar caviar iranià a la xurreria de la plaça o poemes de Riba als àlbums de Mortadelo. Per cert, tant els xurros ben fets com les historietes d’Ibáñez proporcionen grans moments de joia a milions de persones.