Sí, la banca se’ns rifa. Sempre ho ha fet, però ara més que mai. La progressiva digitalització del servei, les limitacions horàries d’atenció i les escandaloses comissions, són algunes de les causes del creixent descontentament.

Aquests dies són noticia les noves iniciatives que sorgeixen per sacsejar la «consciència» (?) dels dirigents bancaris. Una iniciativa és la del jubilat valencià que ha endegat una campanya amb el nom de «Sóc gran, però no idiota» per protestar per la deshumanització del servei bancari. Les adhesions recollides en un mes ja sobrepassen les 400.000.

Una altra iniciativa és la de l’Ajuntament del Vendrell. Fa uns dies va aprovar en sessió de Ple municipal –per unanimitat– una moció on es proposa que la taxa que paguen els bancs per tenir un caixer automàtic a la via pública passi de 848 euros a 10.000 euros amb una bonificació del 90% a les entitats que atenguin personalment a la gent al llarg de tota la jornada laboral.

Per aquí Manresa, des de la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» també hem fet diverses accions de protesta: concentració davant el BBVA ; presentació d’una moció al Ple municipal de l’Ajuntament que va aprovar-se per unanimitat ; presentació d’un document de denúncia al Consell Comarcal del Bages el qual ha tingut l’adhesió de 71 entitats i institucions de la comarca ; reunions amb directius bancaris...

Aquestes iniciatives només són una petita mostra de les nombroses accions que s’estan efectuant arreu de l’Estat. Malgrat la denúncia pública i les mobilitzacions, tot segueix igual. La indignació de la gent augmenta però el deficient servei bancari continua. Estem cansats de bones paraules, el que els ciutadans/es necessitem –i exigim– són fets.

Amb aquest panorama el govern té l’obligació d’escoltar i resoldre les queixes dels ciutadans/es. Cal legislar per acabar amb aquest desori que està ocasionant tants problemes a la gent, sobretot a les persones grans.

Uns números per reflexionar: segons dades del Banc d’Espanya de l’any 2019, el diner públic injectat per evitar la fallida de la Banca ascendia a 65.000 milions d’euros. Segons el diari «El Economista» del passat mes de desembre el cost assumit per l’Estat per rescatar al sector financer s’eleva a 101.500 milions d’euros. El Banc d’Espanya preveu que només es recuperarà un 14% del diner injectat. Unes xifres esfereïdores.

Amb el diner injectat a la banca privada possiblement s’hauria pogut crear una eficaç banca pública. Per què no una Banca Pública a Espanya? En altres països funciona amb molt bons resultats. L’«European Association of Public Banks» (Associació Europea de Bancs Públics) agrupa a més de 100 Bancs de 16 països de la Unió Europea (Alemanya, França, Itàlia, Suïssa, Països Baixos.....).

Vet aquí una alternativa per acabar amb l’actual caos. Amb les fusions, el pastís del negoci avui se’l reparteixen els cinc grans bancs, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Santander. Dominen el sector i despòticament imposen els seus preceptes.