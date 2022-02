La gestió de la pandèmia no consisteix només a governar els recursos sanitaris i restringir moviments. Consisteix, també, a fer que la població sigui capaç de comprendre una realitat canviant en la qual, sovint, cal fer conviure idees aparentment contradictòries. Ara, per exemple, l’alt percentatge de vacunació i el fet que l’òmicron sigui una mica menys mortífera que la variant anterior està portant a una desescalada de restriccions a bona part dels estats europeus, i també a Catalunya i a Espanya. Efectivament, caldrà anar aprenent a comportar-se com amb el grip: qui es troba malament es queda a casa, procura no contagiar, i només va als serveis de salut quan la cosa es complica. Però aquesta evolució cap a la normalitat xoca amb dades contundents. A Manresa, el nombre d’ingressats es manté estable, el degoteig de morts no s’atura i la sisena ja és la segona onada amb més morts. És així perquè hi ha tants casos que fins i tot amb un percentatge petit de malalts greus les xifres són molt elevades. La qual cosa vol dir que la covid ens ha de continuar fent molt respecte. Una cosa i l’altra han de poder conviure en la ment col·lectiva. No és fàcil.