Per què Carlos Santiso, que va enaltir una violació grupal a través d’un àudio de fa quatre anys fet públic fa uns mesos, és el nou entrenador de l’equip femení del Rayo Vallecano? Per què, si ja va haver de dimitir com a seleccionador sub-12 de Madrid fa quatre dies? Demana perdó, textualment, per la seva «broma masclista imperdonable». Per què se l’ha de perdonar si ell és tan imperdonable com el club que el contracta?

Per què hem de continuar portant mascareta a l’aire lliure quan des de la comunitat científica recorden que no té cap fonament? Per què el decret de les mascaretes aprovat dimarts havia de formar part d’un paquet de mesures, com la paga extra de les pensions, que s’havien de votar de manera conjunta per continuar vigents? Com se’n diu d’això? Xantatge legal, tripijoc parlament, argúcia legislativa, presa de pèl?

Per què qui disposa de recursos econòmics o té contractada una mútua, i demana visita en un centre mèdic és atès presencialment sense demora? Per què si truquem al CAP ens deixen penjats al telèfon, ens visiten virtualment i la resposta de l’administratiu de torn és «això ha vingut per quedar-se»? Per què tolerem que els mateixos professionals que atenen els pacients a la sanitat privada no ho facin a la pública? Deu ser perquè la covid no infecta els bitllets?

Per què les entitats bancàries imposen sense manies les seves normes, siguin justes o injustes, als seus clients? Per què suportem horaris impossibles per fer tràmits i paguem comissions abusives quan els diners que ells utilitzen són els nostres? Per què obliguen els avis a barallar-se amb els caixers o amb el mòbil perquè, al final, hagin de ser els fills i els nets els qui es facin càrrec d’unes gestions incomprensibles per als nascuts abans d’Internet?

Per què un polític de Zamora es veu amb cor de dir que a Catalunya no es pot viure en castellà quan mai a la vida hi ha estat? Perquè, és innocu per a ell? Tant com per a l’estol de polítics catalans que sí que hi viuen i que directament menteixen sobre l’ús de la llengua?

Per què, tot i saber que el plàstic provoca danys irreversibles al medi ambient, es preveu que s’augmenti la seva producció? Per què cada cop que anem al súper topem de morros amb cinquanta mil embolcalls de plàstic per un plàtan? Per introduir-los (els plàstics, no el plàtan) en una altra bossa de plàstic -reciclada- i abocar-los amb consciència verda al contenidor groc?

Per què?