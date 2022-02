La vida del manresà Joan Francesc Vidal Jové va ser tota una peripècia, que aquest diari ha recuperat ara de la desmemòria històrica en dos capítols. Vidal Jové va ser un exemple de les vides truncades per la llarga batalla civil, que va tenir una primera part a la mateixa trinxera republicana i que després va esclatar amb tot el seu furor amb la revolta militar. Cap biografia del llarg i duríssim segle XX mereixia les penúries que va haver de suportar. Tampoc la de Vidal Jové. La seva és una de moltes, ni més ni menys tràgica que les que van experimentar els que van sobreviure al conflicte espanyol i, més tard, a l’Europa en flames. El que tal vegada la fa significativa és que concentra en prop de vuitanta anys totes les il·lusions, renúncies, oblits i desenganys que van ser tan comuns en diverses generacions de catalans i també d’espanyols que van veure trencades les seves esperances de complir, potser, algun somni.

Nascut a les acaballes del segle XIX i format justament en les encotillades formes d’un món que s’estava fent miques, Vidal Jové volia dedicar la seva vida a l’escriptura però la política se li va creuar en una dècada, la dels anys 30, en què la vida pública havia superat les barreres sanitàries de tota vida privada. El manresà, que en cap moment va deixar de banda la seva gran passió, l’escriptura, la qual, malgrat tot, no li aportaria cap reconeixement rellevant, va haver de convertir la literatura en un apèndix vital en trobar-se de cara amb la realitat pública d’uns anys terribles. La mort dels amics Selves i Carner i Planes va colpir un home que sempre va fugir dels que l’encalçaven, com si hagués de deixar-se perpètuament enrere per sobreviure. Que sigui una vida d’exemple no vol dir exemplar. N’hi ha, de vides exemplars, més enllà de la dels sants per als que tenen fe? Tota biografia està plena de contradiccions, renúncies, desencisos, la matèria amb què es construeix també la vida humana.

Vidal Jové va deixar rere seu una trajectòria perquè es pugui estudiar en el marc gegantí de la República, del conflicte civil i dels anys foscos del franquisme. Però sobretot va deixar una enorme aportació literària a la nostra llengua, la primera traducció al català de l’Ulisses de James Joyce, una novel·la endimoniada que Vidal va versionar amb molta pulcritud en només set mesos. Això ja el posa per sempre en la memòria, ni que sigui de manera pòstuma, perquè mai no va veure publicat el seu treball. N’hi ha que no neixen amb sort. Però els que sí hi neixen són minoria.