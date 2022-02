Rosalía i la seva parella, el cantant porto-riqueny Rauw Alejandro, han adquirit la Noguera, el mas modernista situat al camí de Rajadell, dins el terme de Manresa. Els contactes per la compra, que aquest diari va avançar dimarts, han culminat amb èxit i els nous propietaris ja han encarregat un projecte d’obres per adaptar la finca als seus gustos i necessitats. És difícil anticipar a hores d’ara quin ús pensen donar al mas, però aquest diari ha pogut saber que l’adquisició es va fer després que la parella visités la propietat, i després que la mare l’examinés diverses vegades. El propietari legal serà Alejandro. És possible, per tant, que pensin en residir-hi temporades, tot i que tampoc no es pot descartar que vulguin donar-li algun altre ús. En tot cas, que una de les parelles més populars del món de la música vinculi el seu nom a un mas modernista de Manresa és prou positiu per a la ciutat. Cal tenir present, però, que el mas Morera és patrimoni protegit i que qualsevol intervenció ha de ser supervisada i aprovada. El mas és patrimoni i, per tant, és una mica de tots. Ben entès això, Rosalía i la seva parella seran benvinguts com a nous veïns, si així ho decideixen.