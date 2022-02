La visita el 20 de gener del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va confirmar definitivament la creació d’un Museu dels Bombers de la Generalitat a Manresa, com ja s’havia tractat el 29 d’octubre de l’any passat a la seu de la Regió d’Emergències Centre, en què l’Ajuntament es va comprometre a buscar un equipament que cedirà a la Generalitat per instal·lar-hi el futur museu. Sens dubte és una bona notícia. La proposta es fonamenta en l’antiguitat de la creació del Parc de Bombers de Manresa, que l’any vinent complirà 170 anys d’història i és el segon de Catalunya, darrere del de Barcelona, que es va inaugurar 20 anys abans, el 1833. El millor llibre sobre aquesta temàtica, Els Bombers a Manresa: 150 anys d’història: 1853-2003, el va publicar l’any 2003 la periodista Gal·la Garcia i Casarramona. Aquesta efemèride va portar el mes de maig d’aquell any a la realització d’una exposició de vehicles antics de bombers a Manresa que va tenir un gran èxit de públic. La ciutat hi col·laborà amb l’aportació de tres vehicles que es conservaven al parc de Bombers, restaurats amb motiu dels 150 anys. Es tracta d’un Fort T del 1924, d’un Renault de 1930 i d’un Chevrolet de 1936. Actualment es troben en una nau de Pirelli, sota la supervisió de l’Associació de Restauradors de Vehicles Antics de Bombers, formada bàsicament per bombers jubilats, però també per d’altres que estan en actiu.

El nou museu haurà de saber estructurar el passat, amb el present i el futur. Tenint en compte com han evolucionat els museus els darrers anys, Elena considera que el de nova creació no s’ha de concebre només com un espai d’exposició de vehicles i equips antics dels Bombers, sinó que cal orientar-lo a la divulgació de la prevenció i saber gestionar els vells i nous riscos. L’espai museístic es concep com un centre d’interpretació pedagògicament interactiu. Que el compromís és ferm ho demostra el fet que ja es disposa de la contribució de tres institucions: l’Ajuntament de Manresa i els departaments d’Interior i de Cultura de la Generalitat, més concretament, de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que ha tramitat un esborrany de conveni a l’Ajuntament. Històricament els cossos de Bombers han passat per diverses situacions organitzatives: Inicialment no eren funcionaris municipals, però se’ls mobilitzava quan hi havia foc i deixaven la feina habitual. Eren voluntaris que cobraven quan exercien de bombers, però estaven obligats a tenir un ofici. Durant la Segona República, el 10 de juliol del 1932, l’alcalde Lluís Prunés inaugurava el parc de la plaça dels Infants, al costat de les Mandongueres, amb presència del cap de Bombers manresà, Josep Blasi. El 1963 es va crear el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, a càrrec de la Diputació de Barcelona. El servei centralitzat absorbia els Bombers de l’Ajuntament i els voluntaris van ser enviats a casa, fins que el 1970 es creà un reglament del cos provincial de bombers voluntaris. Actualment es regeixen per un model mixt: el decret de 1980 crea la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) per absorbir els parcs de la Diputació de Barcelona, i el reglament del cos dels bombers voluntaris.