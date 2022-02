Cada matí mirem la claveguera i comprovem que, malgrat les temperatures sota zero, i al costat d’embolcalls de caramels i d’un envàs de suc de taronja, continua marcant les hores el rellotge que algú va perdre i que per mala sort va anar a espetegar entre les reixes de ferro dos pams sota terra. Jo no m’hi hauria fixat mai, però a ell l’encurioseix que sobrevisqui a la intempèrie. I per això ens hi acostem, i observem amb posat detectivesc el forat brut que connecta el món que es veu amb el que no. Sabem que un dia deixarà de funcionar i que ens n’oblidarem per sempre, però mentre això no passi, ens desperta una espurna de satisfacció adonar-nos que no ha deixat de calcular segons i minuts, que l’hivern continua avançant, que les nits continuen sent fosques, i que el petit giny és capaç de fer front a tot això com ho fem nosaltres quan ens extraviem per les pròpies clavegueres, per un entramat conegut de camins i trencalls perillosos que recorrem una i una altra vegada bo i sabent que és un viatge poc gratificant. Tot i així, hi tornem. Com autòmats. Burxadors de ferides professionals.

Però avui no ho fem. Deixem els temors en suspens, els hi clavem una coça, els ajornem sense data. Demà. Demà passat. La setmana que ve. Un altre any. Mai. Però això és impensable. Impossible. Ho pensem i ho sabem. Algun dia passarà tot allò que no volem, per això empenyem amb totes les forces perquè no sigui la jornada fatídica i que només rebem bones notícies. Com la història del nen de 8 anys que escriu llibres des que en tenia 5, i que sempre havia volgut que una de les seves obres estigués en una biblioteca i que, finalment, s’ha sortit amb la seva. Va decidir deixar d’amagat el seu conte il·lustrat en un dels prestatges de la biblioteca de Lake Hazel, a la ciutat de Boise, als Estats Units. La qualitat del llibre, de 88 pàgines i titulat The adventures of Dillon’s Crismis , i la creativitat de l’autor van impressionar tant el bibliotecari que va demanar a la família posar-hi un codi de barres i catalogar-lo oficialment. El llibre d’en Dillan ja ha guanyat el premi al millor novel·lista jove i hi ha una setantena de persones en llista d’espera per llegir-lo.

Creuem els dits, que el dissabte rutlli, que no s’espatllin ni la cafetera ni l’ascensor, que els plans quotidians –tan petits que no es mereixen ni anomenar-se plans– es compleixin, que després d’una cosa en vingui una altra, que la prova surti bé, que el telèfon soni i que conegui les veus que em parlen, que el rellotge no s’aturi, que aquesta sequera excepcional s’acabi ben aviat, que ploguin paraules, que plogui bé.