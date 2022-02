Fa una setmana em preguntava, arran de la consulta olímpica parcial, on comença (i acaba) el Prepirineu. Sense resposta. Nominalment és el terreny de traspàs entre les terres baixes i les altes (o al revés). Fixem-nos en el seu prefix «pre» ben consagrat. També es podria denominar «Postpirineu». Sempre depenent del punt des d’on es comença a caminar. Sempre ha dominat la visió dels habitants de les valls baixes respecte dels de les muntanyes. Tot una declaració d’intencions sobre com s’organitza el món i encara més en un país petit com Catalunya amb els pics i les platges tan properes.

En continuïtat, i sense poder-ho evitar, la qüestió geopolítica anterior em va dur a una altra, si se’m permet, més conceptual i profunda sobre el gastat mot «territori». Una expressió que omple la boca de tants i sovint. L’àrea que cobreix aquest diari ho és i sense gaires qüestions: de Puigcerdà a Igualada, de Moià a Solsona. Algú que vagi a l’arrel de les paraules podria pensar que es deu als conreus i dels boscos que envolten les nostres poblacions. Però en realitat és un marc mental derivant a monstruós en els darrers temps.

Desfilant pel concepte des del punt de vista d’un lletraferit, tot s’esbiaixa quan s’esmenta com «el» territori. Amb l’article definit al davant, el significat inclusiu li dona parcialitat. M’esgarrifen els que parlen de «la gent del territori» amb ells inclosos, gosant parlar en nom de tots i segons la seva forma de pensar. Depenent dels casos, de forma subtil o grollera, deriva cap a un encaix totalitari, fins hi tot esotèric: tots els locals raonen de forma única.

Si alguns dels «territorials» adopten aquesta forma d’actuar sense tenir en compte la varietat i la llibertat de pensament, a l’altra banda fan el mateix joc des d’una perspectiva oposada. Sobretot els polítics amb poder (executiu o legislatiu). Hi ha fins i tot una conselleria que té el nom que dona títol a aquest article: Territori i Sostenibilitat. A ulls dels que en formen part (del Govern) som un parc temàtic per al gaudi d’urbanites o bé uns indrets necessitats d’ajudes públiques i suport oficial. Es genera una interpretació binària viciada: la ciutat és progrés i els pobles endarreriment. És fals i deriva als pressupostos oficials amb diners per a les zones més poblades dites inversions i millores mentre que els destintats a les comarques (amb càrrega pejorativa) són subvencions i despeses.

Berga o Moià transportats al Vallès serien com Sabadell o Terrassa. Haurien crescut les primeres i les segones declinarien si fossin al Solsonès. Res és absolut i sobretot no ho són la massa de ciutadans d’un espai concret. Els de poble no són tots uns eixelebrats feréstecs i els de la capital no són un ramat de descerebrats dins de cotxes lluents. El nom fa la cosa i aquí unes mostres palpables.

La càrrega negativa del mot del títol vol proposar una reflexió: cal saber que la desviació del seu significat encaixa a persones en gàbies psicològiques uniformes, errònies i tronades.