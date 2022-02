Avui m’he llevat filosòfica però és que la situació mereix una reflexió profunda. Els últims dies he tingut l’ocasió de parlar amb unes quantes persones d’àmbits molt diferents, i he detectat un comú denominador preocupant. Totes tenen problemes de motivació o, diguem-ne, autorealització en l’àmbit professional. I com que, massa sovint, ens identifiquem tant amb la feina que acabem deixant de ser nosaltres per ser la nostra feina, aquesta frustració els està amargant l’existència fins al punt d’emmalaltir.

L’actual sistema et pressiona perquè siguis competitiu a curt termini, amb resultats que ho demostrin ràpidament i moltes vegades a qualsevol preu. La velocitat amb què succeeix tot plegat et fa fora del mercat si no ets capaç de respondre, diríem, amb temps i forma. És el sistema de l’ara i l’aquí, que busca resultats, i deixa en un segon o tercer terme les motivacions i necessitats dels que en formem part.

Això passa en l’àmbit privat però té el seu homònim, també, en el públic. La burocratització dels processos és l’enemic tant dels propis treballadors com d’aquells que hi hem d’intervenir i un fre clar al desenvolupament de nous projectes. Les muntanyes de papers sota les quals acabes colgat, els terminis i altres traves diferents acaben fent fugir corrent qualsevol idea.

Per això valoro tant quan trobes algú a qui li brillen els ulls quan parla de projectes que l’il·lusionen. Projectes professionals personals, pensats des de l’ànima. Que no necessàriament han de canviar el món però sí transformar les vides d’aquells que els posen en marxa. Disposats a lluitar per tots els mitjans contra qualsevol adversitat. Projectes que combaten aquesta pèrdua de treball amb sentit que moltes vegades ens imposa la forma en què funciona el món. Projectes que acaben donant la recompensa que suposa la satisfacció dels projectes ben fets que un ha somiat, ideat, suat, implementat i, finalment, executat.

Si féssim l’exercici de convertir el Berguedà en una persona, tinc la impressió que, fent un cafè, també ens diria que té problemes d’autorealització. Que no té cap projecte que li faci brillar els ulls des de fa molt temps i que viu en un estat de desengany permanent. Que està apagat, sense saber què vol ser i fer en un futur.

A tots aquells que viuen en una situació així, els animaria a fer un salt endavant. És difícil, però quasi sempre val la pena. En el cas del Berguedà, ho veig més complicat. És com si, d’alguna manera, ho portés a l’ADN. Ser una persona apagada, a estones enfadada amb el món. Però sempre hi ha punts on agafar-se, projectes amb sentit i amb sentiment, que et desperten les ganes de canvi i, dit de forma planera, et posen les piles. Ajudem el Berguedà a fer el salt endavant i fem que li brillin els ulls.