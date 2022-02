Sánchez ja no és un pària. Ha derivat a covid. Com el virus, és mutant i actua amb traïdoria. Sempre en té una a punt i no avisa. Tira pel dret, desorienta i deixa en no res les mesures profilàctiques, les expectatives de millora. És hàbil en l’engany i arrossega els cínics com ell quan defensen «que la política és això: pactar i guanyar, al preu que sigui». Tot està permès.

La seva irrupció en l’escena política exigia suport generós per acabar amb la cronificació del franquisme corrupte que perpetrava el Partit Popular. El va obtenir i el temps dirà si ha estat pitjor el remei que la malaltia. Però a hores d’ara és evident que l’estat de dret i la democràcia espanyola fan molt mala cara i provoca recels a qui ho analitza. Aquí i fora. Com amb el virus, fa dos anys que improvisem mesures, que confiem en solucions, sempre pendents del capteniment de Sánchez a fer la seva, sense importar-li les conseqüències. Imprevisible, com la pandèmia a cada onada, mata qualsevol esperança de superació del conflicte/malaltia amb una nova variant que contradiu les accions anteriors. Cada vegada que semblava superada una fase i prometia temps de normalització, de recuperació, de superació, patapam!: tornada a l’ofec de la mascareta (en ell, de doble cara), a la distància preventiva que li garanteixi resultats electorals, i a tantes dosis de vacuna mediàtica com facin falta per mantenir el control. Amb la col·laboració dels savis procicats de la política catalana, Sánchez i els seus han aconseguit instal·lar Catalunya en una mena de covidització permanent que exigirà grans mesures de profilaxi preventiva. Entre d’altres: el 25% amb tendència progressiva del castellà a les aules; el confinament continuat del Parlament per impedir la propagació de partícules republicanes per l’efecte aerosol dels debats; restriccions judicials de drets essencials i reivindicacions sobiranistes que puguin qüestionar l’autoritarisme institucional; control estricte de les inversions necessàries per recuperar el batec econòmic, la fortalesa industrial de Catalunya; foment de l’activisme periodístic que consolidi l’esforç dels darrers anys per augmentar el rebuig social a la possibilitat que els catalans puguin decidir si volen viure dempeus o agenollats; acció coordinada amb els partits i grups catalanòfobs per mantenir els nivells de crispació aconseguits els darrers anys; esforços policials per mantenir a ratlla els rebels negacionistes... Val a dir que, vistes les filigranes i les suors parlamentàries espanyoles i catalanes per aprovar propostes interessades, Sánchez no és l’únic mutant i traïdor en el grotesc escenari de la política. Un altre dia parlarem de l’important que és predicar amb l’exemple.