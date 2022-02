La nit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 un servidor era al local nacional de la CUP comentant els resultats amb un company. Jo li deia que caldria parar molta atenció a Berga, la única capital de comarca on s’havia guanyat de forma clara. Ell, en canvi, considerava que, encara que fos amb marques blanques i formant governs de coalició, s’havien aconseguit les alcaldies de Badalona i Sabadell (municipis de més de 200.000 habitants!) i que aquestes ciutats havien de ser la prioritat. El company tenia raó, però jo també. Perquè –tal com es va demostrar al cap de quatre anys– els resultats en aquestes i altres ciutats de la conurbació metropolitana eren producte d’una conjuntura molt concreta, mentre que els de Berga eren força més sòlids i coherents amb la realitat sociològica (independentista i més o menys d’esquerres) local.

Berga és una ciutat petita, molt petita, però té problemes i reptes molt semblants als de la majoria de ciutats mitjanes i grandetes del país: barri vell degradat, desindustrialització, serveis municipals externalitzats, bosses creixents de pobresa, model de mobilitat obsolet, relació amb l’entorn agrícola i natural mal resolta, manca de projecte turístic, infra-finançament municipal... La CUP hagués pogut fer una aposta potent per la capital del Berguedà i convertir-la en exemple i aparador de les polítiques municipals que defensa. No ho va fer i set anys després la fulla de serveis és –crec– discreta. L’herència rebuda, la inèrcia negativa de la pròpia ciutat, l’absurda limitació de càrrec públic a dues legislatures, desercions diverses, el referèndum del 2017 que tot ho va eclipsar o les malaurades circumstàncies personals de l’alcaldessa explicarien aquest fracàs relatiu.

Però queda partit. A la recta final del mandat, sembla que l’actual equip de govern (CUP-ERC) s’ha tret la son de les orelles i no es resigna a passar a la història sense pena ni glòria. No s’aconseguiran les transformacions que alguns esperàvem aquell llunyà 2015, però potser sí que veurem actuacions i decisions d’una certa transcendència. Una d’elles, sens dubte, és la ubicació definitiva de l’estació d’autobusos. En un futur més proper del què ens pensem els territoris i ciutats sense un transport públic mig decent que les connecti al món tindran seriosos problemes per atreure i retenir persones i activitat. I com que el retorn del tren al Berguedà va per llarg, cal una estació d’autobusos que esdevingui un equipament públic de primer ordre, que prestigiï el transport col·lectiu, que sigui capaç d’acollir a molts més viatgers que els actuals i que estigui ubicada al centre de la ciutat. L’únic lloc que reuneix totes aquestes condicions és la Rasa dels Molins. I si per construir-la hem de perdre un tros de parc, ho haurem de compensar reconvertint aparcaments innecessaris, com el de la plaça Cim d’Estela o els de l’avinguda del Canal Industrial, en espais públics verds i de qualitat.