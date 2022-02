L a Fàbrica Nova de Manresa ja és propietat de l’Ajuntament. O sigui, de tots els manresans i no pas de la immobiliària de La Caixa com fins ara. Ahir es va signar davant notari el primer pagament per la compra de les finques, amb l’edifici inclòs. En total seran 12,3 milions. Possiblement passar a ser un equipament públic era el seu destí i l’única forma de desencallar no tan sols l’abandonament de la fàbrica en sí, sinó el que és tant o més important, el desenvolupament urbanístic d’una zona clau per la ciutat que ha de permetre relligar els barris de la Sagrada Família, Escodines, Passeig i Rodalies i Vic-Remei. Esponjar, que es deia abans. Treure tanques, vaja, i generar nous circuits de mobilitat, sobretot a peu. Us imagineu poder anar de l’avinguda Francesc Macià, posem per cas, a la Bonavista en cinc minuts pel mig del que hauria de ser una zona verda? La història recent de la Fàbrica Nova ha sigut convulsa malgrat la quietud -i la pols- que l’envolta. Va tancar el 1989, el 2005 va començar el seu enderroc tret del de l’edifici principal que hi queda, i el 2006 es van iniciar les obres. Hi havien d’anar comerços, un pavelló esportiu, més de 400 pisos, un gran aparcament i un gran parc. Però dos anys més tard la crisi de la bombolla immobiliària, ho va aturar tot. I així ha quedat. Fins ara. Els únics moviments que hi ha hagut els últims anys són les lones exteriors que es van col·locar a l’edifici, i, més cap aquí, les obres al seu entorn com les de la Via de Sant Ignasi i l’avinguda Bertrand i Serra. La Caixa hi va invertir 6 milions per la càrrega urbanística que havia d’assumir com a propietària de bona part dels terrenys a canvi d’uns futurs beneficis si s’hagués decidit fer-hi, per exemple, pisos. Va pensar mai en fer-hi alguna cosa? Ara recuperarà aquests sis milions i la resta són per la fàbrica i les finques pròximes. Segurament els hi feia més nosa que servei. Comença una altra fase igual de complicada: trobar els diners necessaris per poder-hi fer el nou campus universitari de la UPC a Manresa. Molt bona idea això de convertir Fàbrica Nova en un eix de coneixement. M’agrada més que no pas fer-hi molts pisos o botigues. Però de moment ningú no explica amb detall d’on sortiran els diners perquè això sigui una realitat. Calen més de 40 milions, diuen. El problema que hi veig és que es generen unes expectatives que no se sap quan es compliran. M’explico. Després de tants anys, la gent voldria veure canvis ja. I és clar, això no serà. Qui no es consola és perquè no vol. Com a mínim ara hi ha un objectiu.