Si res no ho impedeix, en el futur immediat el Camp de Lledoners, situat a Sant Joan de Vilatorrada i a prop de la presó del mateix nom, serà un paratge asfaltat i urbanitzat com a polígon industrial. Si se segueix la rutina habitual en aquest país, serà així mentre espera una indústria que potser arribarà, o potser no. I mentrestant, espais industrials molt propers, a l’entorn de Manresa, esperaran, igualment asfaltats i buits, l’arribada de l’empresa desitjada. De forma innecessària, s’haurà arruïnat un paratge de gran valor paisatgístic i natural l’únic valor del qual com a sòl industrial és que pertany al terme municipal de Sant Joan, que vol un espai industrial gran. Evidentment, considerant el territori com un conjunt i la natura com un bé a preservar, aquesta no és un raó de pes. Sant Joan té espai per crear sòl al sector dels Vinyats. I si aquest no és suficient, a tocar de Sant Joan hi ha el futur polígon del Pont Nou de Manresa. I una mica més enllà, hi ha els polígons de Sallent. La gestió mancomunada comarcal del sòl industrial és una cançó antiga. Cansa anar-la sentint i veient que ningú no l’escolta. És l’opció racional, i és la que cal que s’imposi.