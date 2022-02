Un exercici interessant avui serà sortir al carrer i veure quanta gent continua portant la mascareta que, des d’aquest matí, ha deixat de ser obligatòria en espais públics on no hi hagi aglomeracions atapeïdes. Segurament, al costat d’una part de la població que es traurà un pes de sobre, hi haurà una altra part que continuarà portant-la perquè sentirà un cert vertigen, una sensació de córrer massa. La pressió normativa a la qual hem estat sotmesos des que va començar la pandèmia fa dos anys ha estat rebuda amb tota mena de sensibilitats, entre elles dues de molt extremes: la dels que rebutgen qualsevol regulació i han adoptat actituds incíviques i irresponsables, i la dels que necessiten normes estrictes per sentir-se protegits. Per això obligacions científicament injustificables com la de la mascareta al carrer són contraproduents: els que ho desobeixen tot no en fan cas, i els que obeeixen amb escreix agafen por. Els primers mereixen una condemna general. Els segons mereixen la nostra comprensió. Però tots dos entren en una època de desregulació en què caldrà criteri personal i enteniment. Un repte per a tothom.