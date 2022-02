El 19 de novembre del 2007 va tenir lloc una trobada entre els llavors alcaldes de Manresa, Josep Camprubí, i Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, que pretenia obrir un període de nova col·laboració entre totes dues capitals comarcals per impulsar accions conjuntes. O, dit d’una altra manera, capgirar una dinàmica de distanciament que s’havia anat accentuant en els anys previs. Aquella trobada formal, de la que en van sorgir més intencions que no pas acords, en aquest diari es va rebatejar en cròniques posteriors com el pacte o la cimera del setrill, ja que la roda de premsa es va fer en un restaurant de Vic, amb una setrillera ubicada entre tots dos alcaldes i presidint la taula (a més d’un parell de copes i dos gots de tallat buits, i un cendrer). Si el que es volia era transmetre proximitat, a fe de Déu que s’hi van acostar. L’escena era digne d’una quedada en un bar d’uns amics que feia temps que no es veien. Si el que es volia era un escenari que representés l’inici d’unes relacions i acords formals, la cosa pintava a allò de «un dia d’aquests ens truquem, eh?», i tal dia farà un any.

A milers de quilòmetres de distància (físics, temporals i polítics) de Manresa i Vic, dilluns passat va tenir lloc una reunió al Palau del Kremlin entre el president de Rússia, Vladimir Putin, i el de França, Emmanuel Macron. Oficialment, la trobada havia de servir per desescalar (una altra de les maleïdes inútils paraules de moda) les tensions en el conflicte amb Ucraïna. Si tenen un moment i un mòbil a la mà (facin un google) no es perdin la posada en escena de tan cordial reunió. Resumint, una taula ovalada blanca de vidre, d’uns cinc metres de llargada, amb els dos mandataris asseguts cadascun en una punta. A banda d’un discret cortinatge daurat, el bodegó el completaven cadires blanques, moqueta blanca i, de fons, una paret blanca. Si el que es buscava era trencar el gel, devien necessitar una piconadora. Aquest dimarts, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l’apoderat de Criteria Caixa, Òscar Carpio, signaven la històrica compravenda de l’edifici de la Fàbrica Nova. L’escenari, el lloc on se solemnitzen els grans acords de l’Ajuntament: la Sala de Columnes. Amb els protagonistes de costat i la claror del migdia il·luminant l’escena a través dels finestrals. Ajustat i concís. Ara bé, de teló de fons de la firma i del xec, l’emblemàtic quadre de Francesc Cuixart: la crema del paper segellat. Esperem que, en aquest cas, de l’escenografia en pesi més la llum de l’esperança, i que els plans de futur per a aquest espai clau per a la ciutat no quedin en paper cremat.