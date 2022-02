És un xic difícil seguir l’actualitat política sense posar-se nerviós ni emprenyar-se. Els espectacles que alguns polítics escenifiquen al Congrés de Diputats són deplorables. Tants problemes que té aquest país i ara alguns polítics s’entretenen a crear-ne un altre.

L’elecció de la cançó per anar a Eurovisió acapara les pàgines de la premsa i és tema estrella a les tertúlies radiofòniques i televisives. Fins i tot ha arribat al Congrés dels Diputats i al Senat. El que ens faltava....Alguns polítics tenen un espaterrant enginy per distreure’ns. El Congrés sovint sembla la cambra parlamentària dels despropòsits.

Aquests dies s’ha organitzat un sidral considerable pel resultat de la cançó escollida que ha de representar a Espanya en el festival d’Eurovisió el proper mes de maig a Torí (Itàlia). Es demana a RTVE que anul·li el resultat de l’elecció de la cançó per presumptes irregularitats.

L’esquerra política i sindical del país ha decidit embolicar-se amb aquest enrenou musical-televisiu. Organitzacions d’esquerra han registrat al Congrés dels Diputats tot un reguitzell de preguntes referents al procés que s’ha seguit en l’elecció de la cançó. I algun sindicat també s’hi ha afegit. Ai ! si Karl Marx i companyia aixequessin el cap .

I és clar, el Partit Popular no podia ser menys i també s’ha afegit a la gresca. S’ha incorporat al sarau i ha decidit portar al Senat la polèmica sobre les votacions del certamen celebrat a Benidorm. Ha registrat una bateria de preguntes al Govern. Entre les moltes preguntes volen conèixer el vot que els membres del jurat han atorgat a cada cançó.

Com ja és habitual en qualsevol polèmica, les xarxes socials bullen i una paraula que prolifera és la de “tongo”. Davant l’allau d’insults i desqualificacions que circulen , la guanyadora del concurs s’ha vist obligada a esborrar el seu compte de Twitter.

Parlant de la cançó guanyadora és ben curiós l’extraordinari missatge que transmet : «Llegó la mami. La reina, la dura, una bugatti... Yo vuelvo loquito a todos los daddies... Apenas hago doom, doom. Con mi boom, boom. Y le tengo dando zoom, zoom... Yo siempre toy ready...Se te dispara cuando la prendo...», etc. Vist tot plegat , i posats a frivolitzar, en el proper plenari del Congrés de Diputats podrien proposar l’ingrés de l’autor de la lletra de la cançó a la Real Academia Española de la Lengua. L’autor ha fet mèrits sobrats per ser-ne acadèmic.

El Benidorm Fest s’ha convertit gairebé en una qüestió d’estat. Mentre els diputats i diputades estan capficats/des amb aquest malson no hi ha manera que decideixin investigar les trifulgues de l’anterior cap d’Estat, avui rei emèrit . Com tampoc no hi ha manera que decideixen legislar per acabar amb el pèssim servei bancari. Com tampoc no hi ha manera que decideixin acabar amb la llista d’espera de les persones dependents. Com tampoc no hi ha manera que decideixin acabar amb la bretxa de gènere, tant laboral com pensionista... Són tants els problemes que veritablement preocupen i pateixen les persones....