Isabel Díaz Ayuso, la portaveu més diàfana de la dreta espanyola, s’ha mostrat en contra que el Congrés investigui els abusos a menors de l’Església catòlica. Argumenta que no vol veure arrossegada pel fang una institució que ha fet grans coses per la humanitat . Les esquerres més radicals són partidàries de fer un escarment públic, mentre els socialistes prefereixen la discreció d’una comissió independent. Tot apunta que l’escàndol tornarà a arrenglerar la dreta amb els beats rosegaaltars i l’esquerra amb els menjacapellans, com fa anys, amb la diferència que llavors les esglésies eren plenes i ara només s’omplen pels casaments i els funerals –i cada cop se n’hi fan menys.

Garlaires. Fa vint-i-tres mesos «moltes veus deien» que les restriccions quedaven curtes i calia tancar-ho tot, tot i tot, i ara «moltes veus diuen» que l’aixecament va massa poc a poc i caldria eliminar-les totes de cop. De veus rai no en falten, en aquest país nostre. Guerrers de sofà. Un 62% dels europeus creu que l’OTAN hauria de defensar Ucraïna si fos envaïda pels russos. Es nota que els exèrcits ja no són de lleva, sinó professionals, de manera que els soldats no hi van per força. Altrament passaria si intervenir signifiqués enviar-hi a nois que realitzen el servei militar obligatori, eliminat de casa nostra fa vint-i-un anys. Per cert, mentre el 62% vol que actuï l’OTAN, només un 43% vol que ho faci el seu propi estat, i això que l’enquesta s’ha dut a terme en països que en formen part. Cardeñosa. El 7 de juny del 1978, en un partit transcendental entre Espanya i Brasil al Mundial d’Argentina, el davanter espanyol Julio Cardeñosa va fallar un gol cantat, moment que va passar a la història universal de les espifiades. Segons la teoria del PP sobre el vot del diputat Casero a la reforma laboral, la selecció espanyola hauria d’haver reclamat que li assenyalessin gol a favor perquè la intenció del jugador era encertar el xut. I en cas de resposta negativa, portar l’àrbitre i tota la FIFA als tribunals.