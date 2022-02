Gairebé tothom ja sap què és Twitch. Es tracta d’una plataforma on qualsevol usuari pot retransmetre, pràcticament el que sigui, en directe per internet. És el que es coneix com a streaming. Abans de la pandèmia ja hi havia milers de persones que consumien aquesta plataforma seguint els directes de personatges com Ibai Llanos, Grefg o Rubius entre molts altres, però la xifra de seguidors s’ha multiplicat durant els darrers mesos.

En els seus inicis Twitch basava el seu contingut en el que es coneix com a gameplays, és a dir, veure jugar als streamers en directe a determinats jocs. Ara, però, a la plataforma hi pots trobar pràcticament qualsevol cosa. Música en directe, periodistes fent anàlisis sobre determinats temes, gent jugant als seus videojocs preferits, reaccions a vídeos, estudiant, banyant-se en piscines de plàstic amb intencions provocatives o, fins i tot, simplement dormint.

Un dels referents més coneguts de Twitch és Ibai Llanos. El basc reuneix a milers de persones en tots els seus directes i destaca per oferir contingut ben variat. Tot i això, últimament destaca per organitzar grans esdeveniments que perfectament es podrien emetre a la televisió convencional. Ha organitzat vetllades de boxa, concursos de cuina, les campanades en dues ocasions, partits de futbol i fins i tot s’ha inventat un esport que té els globus com a protagonistes de la mà de Gerard Piqué. El seu pròxim pla? Una carrera de karts amb 20 personalitats del món dels streamings.

L’Ibai no se n’amaga. Sap que està fent un contingut televisiu en un món on predominen les retransmissions senzilles i poc costoses. Potser això el diferencia de la resta. Un dels seus objectius, com ja ha explicat en alguna ocasió, és recuperar el programa «El Grand Prix del verano» juntament amb el seu presentador, Ramón García. Llanos ho fa, però, mantenint l’essència de la plataforma que no deixa de ser el contacte proper amb els seus espectadors i el fet de no estar lligat a la voluntat de cap productora televisiva.

És un exemple de que formats tradicionalment televisius com els concursos de cuina o el Grand Prix poden ser traslladats i adaptats per tal que siguin interessants per a les noves generacions, que pràcticament no veuen la televisió. Existeix una tendència a creure que plataformes com Twitch poden comportar la desaparició de la televisió, però no crec que sigui ben bé així. Només suposarà fer un canvi de pantalla, de la televisió a l’ordinador, i escollir què és el que més et ve de gust per veure com si estiguessis canviant de canal.