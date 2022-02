Escric aquestes línies amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Crec fermament que el paper de les dones és fonamental en tots els àmbits i, per tant, també en la ciència. Jo personalment m’he sentit inspirada i admiro dones com la Marie Curie, polonesa, que tot i les dificultats de l’època, especialment pel fet de ser dona, va aconseguir èxits espectaculars, com el descobriment de la radioactivitat, pel qual va obtenir el Premi Nobel.

En l’actualitat som força les dones que ens dediquem a la ciència, amb més o menys encert, però motivades i il·lusionades a seguir endavant. La ciència és coneixement, motor per créixer, és interessant, il·lusiona, enriqueix la ment i la persona, et dona confiança en tu mateixa, suposa un repte constant, aprens i fas coses noves, no és monòtona ni avorrida. Jo he tingut l’oportunitat de dedicar-m’hi i he gaudit molt fent-ho. M’he dedicat a la recerca en temes de millora mediambiental i he estat testimoni dels canvis en la conscienciació social i de les empreses en els darrers anys. Aquests canvis s’han fet segurament per necessitat, però el camí ha vingut guiat per la ciència. Crec que si tornés a néixer, tornaria a triar el mateix camí.

És fonamental fomentar l’interès i vocació per la ciència en les nenes, de tots els països i condicions. Elles són el motor del futur. D’un futur més igualitari, just, positiu i optimista. Cal fomentar la motivació, però també possibilitar que s’hi puguin dedicar al mateix nivell que els homes, especialment en països on encara el desequilibri és més marcat.

Què és la ciència? La ciència consisteix a observar, fer-se les preguntes adequades i cercar respostes, poder explicar fenòmens d’una forma que ens faciliti entendre’ls i preveure’ls, buscar solucions als problemes... En definitiva, vull pensar que la ciència contribueix a la millora de les persones i del món. Per exemple, ara ja sabem quines són les causes del canvi climàtic i quins poden ser els seus efectes més devastadors, també sabem com podem reduir les emissions per minimitzar-lo i com hem de canviar els nostres hàbits de consum. Ara només ens cal fer-ho!

I què aporten les dones a la ciència? Doncs sobretot una perspectiva diferent, enriquidora. Les dones tenim una visió de la vida, motivacions, prioritats i sensibilitats pròpies, que aporten i sumen, especialment a la ciència on això és primordial.

Tant de bo la diferència es veiés sempre com a complementària i no oposada, com a reforç i no entrebanc, com a atractiva i no un obstacle...

Feliç dia de les nenes i les dones en la ciència!