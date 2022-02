Fa unes setmanes escrivia en aquesta mateixa columna que l’acord dels empresaris i sindicats al seu pas pel Congrés seria espatllat. Estava equivocat, la tossuderia del Govern i la sort han aconseguit aprovar-lo, sense tocar-li una coma. Aquest acord és molt transcendent, no pel contingut, que també, sinó per l’acord en si mateix. Sindicats i patronal, no sense contradiccions, es van posar d’acord per primera vegada en més de quaranta anys. Probablement l’acord va ser possible més per la responsabilitat dels sindicats que per la generositat de la patronal. Aquesta va saber llegir que al Congrés els seus postulats estaven en minoria, per tant, va signar sabent que cedia, però amb la seva signatura tots aconseguien prestigi internacional.

El posicionament de la majoria dels grups polítics els deixa ben retratats. De tots ells, n’hi ha un que d’aquesta votació surt molt tocat. Segons ens volien fer creure, ERC s’estava convertint en la nova CiU, però amb aires d’esquerra moderada. Un soci de fiar. Però a la primera dificultat ha tornat a les muntanyes, ben lluny del pragmatisme. ERC, que compta a la seves files amb el secretari general de l’UGT a Catalunya, va votar en contra de l’acord amb l’argument que Cs hi donava suport. De veritat ens ho hem de creure?

Tot fa pensar que els lamentables episodis del Parlament de Catalunya hi tenen molt a veure, molt més del que es pugui creure. Com és sabut, la màxima autoritat del Parlament va demanar al president de la Generalitat que li fes costat en el seu embat a l’Estat, anava a desobeir. No va aconseguir que el president la seguís en el seu somni de desobediència, però sí que va aconseguir que impossibilités qualsevol acord amb el Govern d’Espanya. La darrera setmana, quan les patronals basca i Foment del Treball assumiren l’acord, el tauler del joc s’havia mogut. El pacte era simple, vosaltres aproveu l’acord social i nosaltres canviarem l’Estatut dels Treballadors per donar preeminència als convenis provincials i autonòmics als estatals. El Govern va estar fins a l’últim moment intentant convèncer ERC, però no va voler ni seure. El perquè? No volen ser els botiflers de les xarxes socials? No ho sé, però com continuïn així, auto-afirmant-se en el no a tot, els ciutadans percebran els perills de donar-los suport.

El que va venir després és de tots conegut, compra de vots per part del PP, equivocació d’un dels seus, i més tard acusacions de tupinada. Mentir, mentir i mentir amb el que comporta de desprestigi de les institucions. No els recorda res? Si fa, o no fa, el mateix que a Catalunya, mentir, mentir i mentir. Cridar a la revolta i la desobediència del Parlament per després assabentar-nos que el diputat ja havia estat donat de baixa, des del primer dia. Comèdia i només comèdia. Poden dir-ne com vulguin, però uns i altres fan el mateix, desprestigien les institucions. I després es sorprenen que la dreta més populista aconsegueixi grans suports. Trumpisme en estat pur.