En un lloc anomenat Shougang, a cinc hores de cotxe de Beijing, han construït el «Big Air» xinès. És la instal·lació per les proves d’esquí acrobàtic i planxa de neu de les olimpíades en marxa allà. És un enorme trampolí sinuós per a on els esquiadors fan les seves acrobàcies per obtenir una medalla. L’estructura de metall i ciment sobresurt en un paisatge industrial dur, al davant de cinc xemeneies idèntiques a la de la tèrmica de Cercs. Com ara aquí, l’única blancor de neu visible és la de la pista. Tot al voltant és marró i amb absència de tota volva. Els vincles estètic i temàtic entre els dos llocs son inevitables. Algun espavilat digital n’ha fet un mem posant-hi la pancarta «stop els JJOO», la foto del Mortimer d’Horrorland (ara a l’exili a la costa) i el símbol roig i negre dels del no a la incineradora.

Amb aquestes i altres referències sobre terres llunyanes escoltava aquesta setmana el programa matiner de Catalunya Ràdio dedicat als improbables jocs catalans però una mica aragonesos. Des del Niu de l’Àliga, a sobre La Molina i en terres berguedanes, Laura Rosel anava combinant veus detractores i favorables al culebrot del decenni. Els durs del no a tot es confrontaven amb els tebis del si a qualsevol cosa. A favor hi participaven polítics esporuguits fent equilibris per escapar a la concreció i empresaris parlant de les obvietats de part de sempre. A la defensiva davant de l’armada dels negatius. L’única novetat ha estat la idea de convertir les curses de bicicleta de muntanya en disciplina olímpica hivernal per compensar al Berguedà i al Ripollès. Cal consignar que fa dècades que ho és... però dels d’estiu. El medalla de plata a Atenes 2004, José Hermida, és de Puigcerdà. Els opositors ara tenen el seu «momentum» del relat per la no compareixença de la neu en les últimes setmanes. La visió apocalíptica que promouen els hi permet dominar-lo. Caldrà que dilluns i dimarts estiguin atents a la meteorologia per si se’ls hi emblanquina aquest argument central. Ells i elles reneguen del pretès model especulatiu que acompanyaria l’esport hivernal, el desacrediten i l’ataquen sense proposar cap alternativa, només formes de viure reminiscents a les del meu avi i els seus coetanis a la postguerra. Suportat amb bases ideològiques de moda més enrere encara i amb poca tolerància a escoltar les veus oposades. No fa tant, alguns d’ells esquiaven en sec per la tartera del Pedraforca. Tot això passava en una setmana que una noia de nom Queralt Castellet, després de guanyar la medalla a Xina, expliqués que li semblaria increïble defensar-la un dia al Pirineu. La preqüela va ser en un llunyà 2.009. Es va construir una rampa d’esquí a l’estadi Lluís Companys per a un espectacle de neu a Montjuïc. La van fabricar amb nitrogen líquid en temps de l’alcalde Hereu. Davant d’aquella visió quasi onírica es va engrescar. Fent un discurs d’aquells que anava pujant el volum de la seva veu va anunciar que Barcelona (més unes muntanyes imprescindibles) algun dia tornaria ser olímpica.