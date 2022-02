Fins ara no s’ha acabat d’aclarir del tot quin serà d’ara endavant el plantejament lingüístic de les escoles catalanes. I, per tant, no se sap ben bé com es continuarà aplicant la immersió en català, legalment vigent, i que no s’ha pas derogat. D’una banda és positiu que el Departament d’Educació de la Generalitat s’hagi fet responsable de la seva aplicació general, una decisió que descarrega els directors dels centres escolars de prendre decisions que a nivell local podrien estar subjectes a moltes pressions. Alhora, però, sembla que el Departament d’Educació també admetrà que hi hagi una certa autonomia «en l’organització de l’aprenentatge de les llengües, tenint en compte la composició lingüística de l’alumnat», una possibilitat que torna a plantejar la incògnita de com serà la immersió en els contextos més problemàtics. El fet és que la immersió lingüística en català a les escoles no és simplement una qüestió tècnica ni una eina pedagògica més, sinó que afecta molt directament a la continuïtat del català com a llengua bàsica del país, alhora que demostra i garanteix la seva mateixa existència. Per això, evidentment, els que s’oposen més rotundament a la immersió són els que veuen ben clara la seva funció de salvaguarda del català, perquè voldrien convertir la nostra llengua en una romanalla folklòrica en procés d’extinció. Cal ser conscients del que ens estem jugant en aquest tema.

Sembla que efectivament el coronavirus comença a anar de baixa. A partir de dijous ja podem anar sense mascareta pel carrer i prescindir, en part –a l’aire lliure, quan no hi hagi aglomeracions, etc.- del símbol màxim de la pandèmia d’aquests darrers dos anys. I, a més es reobre l’oci nocturn, milloren les possibilitats de desplaçaments... O sigui que estem una mica menys «pandemiats» que fins ara. No és encara el final de les restriccions però ja hi som més a prop. Doncs pot ser també el moment de plantejar què cal fer en els dèficits que la pandèmia ha posat de relleu, especialment en l’àmbit de la sanitat. I això és ben fàcil de dir però difícil de fer, sobretot perquè necessita un bon pressupost. Els entesos en la matèria segurament diran que cal millorar les instal·lacions i els equipaments sanitaris, però sobretot que cal ampliar els equips humans que hi treballen. I que s’ha d’evitar que personal mèdic i d’infermeria que ha estat format al nostre país se’n vagi a treballar a fora per les retribucions superiors que se’ls ofereixen. Millors equipaments i comptar amb més professionals és l’única forma d’evitar els col·lapses que un virus imprevisible (o no ho era del tot ?) ha provocat.

Tot esperant que haguem après la lliçó, a l’horitzó apareixen d’altres amenaces que no podem menystenir. Fa dies que no plou i ara mateix s’acaba d’anunciar que potser cal començar a pensar en la possibilitat de restriccions d’aigua. La situació no és alarmant, encara, però sí preocupant. Sobretot perquè no està relacionada amb un problema sobtat i inesperat com el coronavirus sinó amb un perill imponent i denunciat des de fa temps: el canvi climàtic. Si no plou no creixen els conreus, com sap tothom, tot i que es pot pensar que bé deuen créixer en d’altres indrets del món. Però sense prou aigua als nostres rius i embassaments segur que en pot faltar per a l’ús industrial i domèstic. Algú s’imagina com ho faríem només amb algunes setmanes sense aigua a les aixetes?