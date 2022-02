Després de 8 anys sentint a parlar de Manresa 2022, ja hem arribat a aquesta data del calendari. Fa un parell de setmanes es va donar el tret de sortida a la celebració de l’any Ignasià.

Com passa en altres actes de ciutat als que se’ls hi atorga certa rellevància (a decisió del Govern), totes les regidores de l’Ajuntament hi estàvem convidades, en qualitat del càrrec que ocupem com a representants electes de la ciutat. Les tres regidores de Fem Manresa no hi vam assistir, com tampoc no assistirem als actes futurs vinculats a la commemoració del pas d’Ignasi de Loiola per la ciutat.

En aquest cas, doncs, la nostra opció és clara: no donem suport al conjunt del projecte de Manresa 2022. Conseqüentment no entendríem ser presents als seus actes. El fet històric de què fa 500 anys que Ignasi de Loiola va passar per Manresa el reconeixem i, com a tal, entenem que se l’hi hagi de donar cert valor. Però creiem que des dels inicis l’any Ignasià no ha posat el focus en allò que realment podia aportar a la ciutat.

No donem suport a aquesta commemoració, bàsicament, perquè el nostre model de ciutat no es basa en una aposta turística com sí que ho està fent l’equip de govern actual, que com ha expressat «l’objectiu principal de Manresa 2022 és l’arribada de turisme a la ciutat». I aquí creiem que s’ha desaprofitat l’oportunitat per anar més enllà i creure’s de debò el lema de l’efemèride: «La ciutat que (et) transforma». Que una transformació (i radical) és imprescindible a la ciutat, ho tenim clar. Però es fa evident que el lema no va adreçat a la ciutadania de Manresa, sinó que pretén vendre una realitat inexistent al dia a dia de les manresanes. Ens preocupa com acabarà repercutint tota la celebració per a les veïnes.

D’altra banda, rebre més de 5,2 milions d’euros de subvencions europees per la projecció turística de la ciutat, tenint en compte les partides pressupostàries en altres àrees (1,18 milions en habitatge o 1,5 milions en atenció domiciliària), ens sembla un escàndol. L’acció política d’un govern no pot veure’s condicionada per inversions que depenen de la possible acceptació d’una subvenció i menys encara si van vinculades al turisme. La prioritat i centralitat que s’està donant als actes de l’any 2022 queda lluny de les necessitats de les manresanes.

El nostre model de ciutat passa per invertir, en primer lloc, perquè la ciutadania pugui tenir una vida digna, no en què la celebració d’un fet històric marqui el ritme de les actuacions polítiques. En assegurar habitatge digne per totes les manresanes, no en promoure apartaments turístics que porten a la gentrificació dels barris. En generar ocupació de qualitat i de llarga durada, i no pas crear llocs de treball estacionaris, amb el perill que comporten de precarització laboral. En fomentar la memòria històrica de la ciutat, aquell passat que va ser viscut per la majoria, no en promocionar Manresa a base d’una sola figura.

L’any 2022 es ven pel Govern com la gran oportunitat de i per Manresa. Ens queda pràcticament un any per comprovar per qui i com ho haurà estat.