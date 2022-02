El Parc Tecnològic de Manresa va quedar empantanat per una suma de motius: el projecte es va començar a desplegar en portes d’una crisi; requeria un treball conjunt entre els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós que va ser impossible per les conegudes i absurdes guerres de campanar; els lideratges polítics i tècnics van ser insuficients; la gestió comercial del projecte va ser deficient; i la ruïna general del país a partir del 2010 va fer la resta. El fracàs va ser total. La societat promotora es va enfonsar, els terrenys van quedar bloquejats i va caldre tot un reflotament que els polítics corresponents -locals i nacionals, perquè se suposa que el responsable darrer i únic del que passa a Manresa no és l’Ajuntament- no van fer de forma prou diligent. Tot això explica que hagi calgut mans i mànigues per tornar a posar l’operació en moviment. Però quant temps hauria estat raonable? Nou anys, no. Nou anys és una exageració inacceptable. Que els terrenys del que havia de ser la perla tecnològica de Manresa, i que ahir van tornar a tenir una regulació urbanística viable, no hagin estat disponibles ni per obrir-hi una xurreria portàtil durant tant temps, és una exageració lamentable.