Tot el que penso ho ha pensat algú altre abans. Els pensaments volten lliures, l’aire els remou, te’ls acosta, te’ls presta una estona i després se’ls en torna a endur escales amunt o muntanya enllà amb alguna cosa teva afegida. Que els pàrquing soterranis són lletjos, que hi ha edificis construïts per generar infelicitat, que si els pictogrames dels vàters no són inclusius es poden substituir per «lavabo» o «wc», que els bancs no et deixen diners sinó que fan diners amb els teus, que els horaris escolars són incompatibles amb els laborals, que a la ciutat li falta verd i al verd li sobren persones, que a la natura no hi ha rocs fora de lloc, només hi ha intents absurds i reiterats de passar per allà on no es pot. Tanco els ulls perquè m’enlluerna el sol de cara. Sí, segur que tot això també ho ha pensat abans algú altre i ho ha pensat millor, més ben estructurat, amb plantejament, nus i desenllaç. Les plantes del terrat es marceixen, al costat de la taula i les cadires plegades que esperen l’arribada de la primavera. Amb els desitjos deu passar el mateix. No en tenim l’exclusivitat. Els repetim pensant que el nostre n’és l’original i només n’és una còpia. Un reenviat a la safata d’entrada. Al capdavall, potser tots anhelem el mateix mentre caminen barrejats pels carrers com una massa d’éssers únics i excepcionals i a les nits, entre llençols, projectem somnis semblants que de dia oblidem expressament. Practiquem l’amnèsia col·lectiva per poder tornar a començar, el plaer de tastar-ho tot de nou. Per això hi ha consens en què la joventut és una edat plena i per això deu haver-hi tantes persones que no es cansen de pintar el mar. És impossible resistir-se a la pulsió de l’experiència.

Imagino carrers i camins que mai s’acaben, que hi són des de l’origen. «L’últim carrer -hi haurà un final?-, a quina plaça dona?», diu uns dels poemes del llibre Quadern de bosc, de Víctor Sunyol. Un amic em diu que fa mesos que ens va caure a tots un vel de tristesa al damunt, una teranyina enganxifosa de la qual no sabem com desempallegar-nos. Ho nota en la mirada de les persones, en les paraules que trien quan parlen i, sobretot, en els silencis. Jo, en canvi, no puc deixar de pensar en un grapat de patates grillades oblidades en un armari de la cuina i mentre l’escolto noto com creixen els tentacles, com s’apoderen de l’espai en una foscor absoluta i com em neix l’impuls de fer-hi net. Encara surto al carrer amb la mascareta posada. Són dies de transició tímida. He tornat a veure nassos, llavis de dalt, somriures sorollosos. Que el vel s’esquinça també deu ser un pensament compartit.