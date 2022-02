Una de les primeres coses que ensenya la vida, però també de les més difícils d’aprendre, és la poca utilitat de tenir raó. Sovint les nostres accions donen testimoni de no haver assimilat un ensenyament tan elemental. Tenir raó significa estar en possessió de la veritat, i ja sabem allò del mirall trencat en mil bocins dels quals, segons Joan Salvat-Papasseit, «cadascú de nosaltres en té un pedaç» i que, a parer de Salvador Espriu, cal refer com un trencaclosques per tal d’aconseguir reflectir la realitat sencera. Aquestes assenyades consideracions no impedeixen que cada dia sortim al carrer convençuts que la raó viu a casa nostra, i encara més: que aquest fet, a la curta o a la llarga, serà determinant i ens conduirà a l’assoliment de les nostres fites, a la victòria dels nostres propòsits. L’ús de la raó ens hauria de fer entendre la dificultat de tenir tota la raó i, encara més, la impossibilitat física i metafísica que tots i cadascun dels humans, separadament, l’encertem en declarar seguretats diferents i contradictòries. En realitat, quan diem que tenim raó no manifestem un fet sinó un convenciment susceptible de topar amb els convenciments dels altres, i el resultat de la confrontació no dependrà tant de la raonabilitat de les diferents raons com de la correlació de forces entre nosaltres i aquells que ens discuteixen; si ens és desfavorable, perdrem la batalla, tot i que el simple fet d’haver-la plantejat posseeix la força necessària per modificar la realitat en alguna mesura i empènyer el decurs de la història. Galileu tenia raó, però es va retractar per salvar la pell; al cap d’uns quants segles li van reconèixer, però si la seva ànima és al cel no es deu haver assabentat de la reparació, ja que els habitants del paradís no veuen ni perceben cap altra cosa que la llum infinita de la glòria divina. Tornant a la Terra, la conclusió és nítida: per a qualsevol projecte, estar convençut de tenir raó pot ser una condició necessària, però en cap cas no és suficient perquè ens la donin.