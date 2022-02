Des de fa anys, Aigües de Manresa, SA, societat pública de l’Ajuntament de Manresa, ha pretès expandir la seva activitat en altres municipis. Aquesta ampliació del seu àmbit territorial, inicialment circumscrit a la ciutat de Manresa, té com resultat incrementar l’activitat, ingressos i beneficis d’aquesta societat mercantil. L’Ajuntament de Manresa i la seva societat pública han intentat aquesta expansió a través de diferents instruments jurídics, que han estat reiteradament declarats il·legals. Així ho ha disposat l’Autoritat Catalana de la Competència (Santa Maria d’Oló), la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (Calaf) i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (participació en el consorci CONGIAC i la participació accionaria en la societat mercantil GIACSA).

En aquests pronunciaments s’ha destacat, de manera unànime, que Aigües de Manresa no pot obtenir encàrrecs directes de gestió de serveis públics diferents dels que li formuli l’Ajuntament de Manresa. És a dir, si Aigües de Manresa vol gestionar els serveis públics d’altres municipis, cal que participi en un procediment de pública concurrència; una licitació pública on presenti una oferta en competència amb altres empreses del sector. L’Autoritat Catalana de la Competència, la Comissió Jurídica Assessora i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya destaquen que és contrari a la llei, i que vulnera la lliure competència, que Aigües de Manresa pugui obtenir encàrrecs directes i sense concurrència, formulats per municipis diferents de Manresa.

Aquests pronunciaments es fonamenten en els principis de publicitat, concurrència, igualtat, transparència i no discriminació. Aquests principis persegueixen garantir que els serveis públics es gestionin per aquella empresa que presenti l’oferta amb una major qualitat-preu. Excloure la competència suposa que el municipi en qüestió i els seus veïns no es puguin beneficiar dels avantatges de la competència entre empreses. S’exclou la possibilitat que una altra empresa pogués presentar una oferta alternativa que suposés una gestió del servei més sostenible i eficaç, amb millors prestacions. També s’exclou l’incentiu d’Aigües de Manresa de presentar el millor projecte, tota vegada que sap que té aquest mercat assegurat.

Igualment, queda exclosa la capacitat dels municipis de menor dimensió per exercir les seves competències de fiscalització i control sobre el servei públic de la seva titularitat. En concentrar-se la gestió en Aigües de Manresa, una societat mercantil consolidada i controlada per l’Ajuntament de Manresa, s’exclou que en el si d’aquesta societat aquells municipis puguin realment influir en el seu desenvolupament. A més, la jurisprudència europea exigeix que l’ens associatiu assumeixi les potestats necessàries per la prestació del servei en comú (aprovació de reglaments, revisió de tarifes, etc.), funcions que una societat mercantil no pot assumir en relació als municipis on pretén prestar servei.

En definitiva, no sembla que la gestió per Aigües de Manresa de serveis públics d’altres municipis es pugui justificar en una causa d’interès públic. Els municipis de menor dimensió queden a expenses del que decideixi aquesta societat i l’Ajuntament de Manresa (qui realment la controla), tot renunciant a un exercici ple de les seves potestats de fiscalització i control. A més, Aigües de Manresa aconsegueix ampliar el seu mercat i beneficis, sense competir, i, per tant, sense garantir que la seva opció de gestió sigui la millor per al servei públic i per a la ciutadania.