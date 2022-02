L’estació d’autobusos de Manresa és una instal·lació important, utilitzada per milers de passatgers. És massa lluny del centre per a la majoria de ciutadans, però ofereix una connexió amb Ferrocarrils de la Generalitat que li afegeix un plus d’utilitat. Malauradament, arribats al 2022 és una instal·lació inframantinguda i desfasada. Que està mal mantinguda ho demostra el fet que calen mesos per reparar un forat ostentós o setmanes per solucionar un problema elèctric que converteix les andanes en una gola de llop. Que està desfasada ho demostra la migradíssima oferta de serveis que hi troben els passatgers. Ara, la Generalitat anuncia el propòsit de fer-hi millores si rep fons Next Generation. Deixem a banda que aquests fons se suposava que estaven destinats a modernitzar l’aparell productiu del país, i no a fer obres en estacions. En el cas que es rebin, si els destinen a això, benvinguts. Però l’estació de Manresa no necessita una millora. Manresa necessita una estació al nivell dels temps que corren i de les proclames oficials en favor del transport públic. Cal un equipament amb comoditats i amb serveis, no un simple aparcament d’autocars.