Residu. Objecte, estructura o producte que hom rebutja perquè considera que ja no és útil, sigui quin sigui el seu origen, forma o dimensió. Així, un immoble (un casa, una fàbrica, un magatzem, un corral, una estació, una caserna, una església, una discoteca...) que ja no fa la funció per la qual va ser construït, ni tampoc cap altra, és un residu. I els residus s’han de gestionar, perquè fan nosa, fan lleig i sovint són un perill i una font d’insalubritat; no es poden deixar al carrer o a la vora d’un camí o carretera.

Reduir. El millor residu és el que mai no ha existit, el que ja no s’ha fabricat, produït o construït. En el cas dels edificis i similars, els recursos a estalviar són els materials constructius, l’energia emprada, la superfície on s’ubiquen i també un intangible important, el paisatge. Com que aquests quatre factors (materials, energia, terreny i paisatge) són finits, cal edificar el menys possible, prioritzant els usos vinculats a drets fonamentals com l’habitatge habitual, l’educació o la salut. Per això és tan important que els poders públics –sobretot els ajuntaments però no només els ajuntaments- tinguin eines potents i àgils per decidir on es pot construir i on no sense altres condicionats que la utilitat pública de cada nova llicència d’obres.

Reutilitzar. Convertir fàbriques en oficines, esglésies en bars, granges en hotels, convents en centres cívics, casernes en biblioteques, magatzems en habitatges, barraques en monuments, carreteres en passejos... Abans d’enderrocar cal sempre buscar un ús alternatiu i viable, especialment quan la construcció en qüestió té un cert valor patrimonial o paisatgístic.

Reciclar. Quan un immoble no serveix per allò pel qual va ser construït ni tampoc som capaços d’identificar-ne un ús alternatiu es converteix directament en un residu que cal eliminar. La propietat té, o hauria de tenir, el deure d’enderrocar i reciclar-ne els materials reaprofitables, que són molts, i la única excepció a aquesta norma haurien de ser determinades construccions antigues i biodegradables, fetes amb materials de proximitat (roca, terra, fusta...) que s’integren fàcilment a l’entorn natural, serveixen d’habitat per a especies animals i vegetals i en molts casos configuren un paisatge decadent però bonic. En tot cas, els ajuntaments tenen eines legals –imperfectes i lentes però efectives quan es persevera- per obligar als ciutadans a reutilitzar o eliminar els seus residus immobiliaris. Només cal donar un volt per qualsevol poble o ciutat del país, sobretot al centre històric o a les àrees periurbanes (les afores), per veure que aquestes eines no s’utilitzen prou ni prou bé.

Rewilding. Com que la humanitat porta 10.000 anys modificant el paisatge a la seva conveniència, quan es pot i on es pot, cal retirar-se’n i permetre que la vegetació i la fauna més o menys autòctona s’imposin de nou. En benefici de la natura, és a dir, nostre.