Preservar el patrimoni contra la seva degradació i destrucció és el que s’han proposat algunes entitats culturals manresanes, que darrerament han aconseguit cridar l’atenció de les administracions per tal que tinguin cura dels elements patrimonials en perill. Un d’aquests és la torre dels Comtals, que es troba dins d’una finca particular, i s’observa clarament com el monument està desatès i en perill d’ensorrament. El Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa de l’any 1985, elaborat per un equip encapçalat per Raquel Lacuesta, va considerar la torre com un element d’arquitectura militar. Des d’aquest moment, l’edifici comptava amb un instrument de protecció, però calia fer molt més. Tot i que es tracta d’un bé cultural d’interès nacional deteriorat, fins el 27 de setembre de 2014 dins les Jornades Europees de Patrimoni, no es va tornar a reivindicar. Va ser per mitjà del Centre d’Estudis del Bages que es va organitzar una visita a la torre medieval dels Comtals, amb la participació de membres dels Amics de l’Art Romànic del Bages, l’Associació dels Veïns Els Condals i representants de l’Ajuntament. Aquestes entitats i la institució municipal, així com d’altres que s’hi vulguin afegir, haurien de començar a posar fil a l’agulla, per tal que la torre dels Comtals no s’ensorri definitivament. S’hauria de pressionar les diverses administracions perquè d’una vegada per totes prenguin consciència de la necessitat de preservar el patrimoni historicocultural. És urgent buscar finançament per la restauració, assegurar l’espai i desbrossar els accessos.

L’estudiós Xavier Sitjes Molins relacionava el topònim de la torre dels Comtals, situada a l’entrada del terme de Manresa, amb l’existència d’unes terres de domini directe del comte de Barcelona, Osona i Manresa situades a l’extrem sud de la capital del Bages i al límit amb el terme de Castellgalí, lloc per on passava una antiga via estratègica que l’advocat i historiador situa entre Boades i Manresa, com demostraria l’empedrat del qual encara se’n conserven alguns trossos propers a la torre. Aquesta, construïda amb carreus desiguals, és de planta trapezial tirant a rectangular, amb unes mesures de 5,30 metres a la cantonada llarga, 4,90 i 4,40 a la curta, l’alçada màxima és de 9,20 metres per la banda del riu. La torre dels Comtals és propera a la línia dels Ferrocarrils Catalans i a uns tres-cents metres de la línia de Renfe. Una de les seves particularitats és que en lloc d’aixecar-se en un indret alt com seria el cim d’un turó per dominar la vall, està situada vora la riba esquerra del Cardener, molt a prop del Malbalç. La interpretació de Sitjes és que tot i que l’antic Castell Galí i el de Manresa no es veien directament es podien comunicar i servir d’intermediaris. En canvi, els arqueòlegs Jordi Piñero i Ramon Serra li donen més una funció de punt estratègic i de control de l’antic camí. A l’interior de la torre, sense espitlleres, originalment hi havia tres pisos, els de dalt accessibles amb escales de fusta per als guàrdies de la torre, al primer pis s’hi accedia per un portal i la planta baixa sembla que funcionava com un refugi de lliure accés. No hi ha una data de construcció concreta en què els historiadors es posin d’acord, tot i que la situen entre finals del segle IX i principis del XI, per tant, haurem d’esperar les conclusions d’una investigació arqueològica que de moment no està prevista.