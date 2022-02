El resultat de les eleccions de diumenge a Castella i Lleó faran que el PP hagi de pactar amb alguna altra formació per poder governar, ja sigui un acord de govern que busqui una majoria estable o un vot en forma d’abstenció per facilitar un govern en minoria. En una lectura de gran angular no sembla que hagi estat una decisió gaire afortunada la de convocar eleccions, perquè com era de preveure, el PP no n’ha sortit especialment reforçat, Vox pot tornar a exhibir testosterona, i Cs, que en aquestes terres ocupava un espai clarament a la dreta del formatge de partits, és la víctima més clara, a un pas de la desaparició. El PSOE, el socialisme de Castella i Lleó, es mou en un declivi significatiu, fruit, en bona mesura dels vots que han capitalitzat nous grups que neixen a l’entorn d’aquest concepte del territori oblidat (aquest és un d’aquells paraigües, refugi de molts, que no serveixen per governar perquè està mancat d’una ideologia única i clara, però, en canvi, agrupa el descontentament. És més fàcil la unitat contra algú o una idea, que no pas crear, proposar, posar-se d’acord sobre un projecte). La lògica ens convida a pensar que els partits de la part més dretana del formatge, PP i Vox, arribaran a algun punt d’acord per iniciar la legislatura en aquestes terres. A Castella i Lleó, si és que encara hi havia algú que no ho tenia clar, el socialisme espanyol li ha d’haver vist les orelles al llop. El que passa a Castella i Lleó durant anys ens pot haver resultat indiferent, però haurem de convenir que l’experiència a les urnes era també un camí per altres guanys més importants per als impulsors de la convocatòria a les urnes. En el resultat i en l’acord, en el que faci el PP, es veurà quina de les dues cares actuals dels populars domina més, si la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propulsada pel sector més agre dels populars, o bé la del president de la formació i principal alternativa fins ara al socialista Pedro Sánchez, Pablo Casado. És clar que l’esquerra catalana ho tindrà més fàcil (o menys complicat) per pactar a Madrid si a la Moncloa hi dorm un president socialista, que no pas si n’hi ha un de popular. Si del que es tracta és de negociar (i ja saben els lectors que avui es pot parlar de tot i prendre acords només sobre unes quantes coses que, com a molt, afectaran capítols del pressupost). N’hi, des de Catalunya, que defensen l’enfrontament com a única via per avançar. Aquests podrien desitjar un govern on Vox marqués la ideologia. Així ens pot afectar l’experiment electoral de Castella i Lleó. Com tantes decisions llunyanes pesen a la taula de Pere Aragonès a Palau.