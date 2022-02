El cinquè lloc a l’estatal de clubs en pista coberta del cap de setmana passat a Madrid i el títol català conquerit tres setmanes abans són les dues últimes grans notícies de l’equip femení del Club Atlètic Manresa, que des de fa uns anys té el patrocini d’Avinent. Rere els resultats, hi ha el treball constant. Des de fa gairebé tres dècades, l’entitat suma la feina amb el planter, al voltant del seixanta per cent del gruix de l’equip, i l’encert en la captació d’atletes d’arreu del país que se senten atretes pel projecte d’un conjunt capaç de ser a les grans cites de l’atletisme de clubs. L’Avinent Manresa no està a l’alçada de pressupostos com els del Barça -no oblidem que la plusmarquista mundial i campiona olímpica de triple, Yulimar Rojas, vesteix de blaugrana-, el València o el Playas de Castelló, però en els darrers temps s’ha convertit en un assidu de l’elit estatal i, fins i tot el seu director tècnic, Joan Lleonart, va ser reconegut per la federació espanyola com el millor entrenador de l’any. L’Avinent és l’exemple que a Manresa és possible crear projectes esportius d’èxit més enllà de les cistelles.