La perspectiva vista al regne d’Espanya a les eleccions de Castella i Lleó, és la de la consolidació de l’extrema dreta com el factor d’atracció de vot més puixant del que portem de dècada. El feixisme de Vox ha obtingut 13 diputats, ha absorbit el vot del partit nascut a Catalunya Ciutadans. Es un fet trist i moll perillos sembla que res ha canviat a la dreta espanyola des que va morir el seu estimat dictador i es va maquillar de demòcrata. Si abans la dreta espanyola tenia la ultradreta dins des de els temps de Fraga, ara la té també com a competidora i instigadora d’una acció reaccionària més gran. L’escalada del nacionalisme espanyol iniciada pel PP s’incrementa en la intensitat amb Casado i Ayuso . Les declaracions passades de Casado vénen a la memòria, quan ja era el portaveu per al PP al 2017: va arribar de Puigdemont que podria tenir un final similar al de Companys, un Símbol de Catalunya. La figura del president republicà de la Generalitat ha estat glossada pels polítics de tot Europa. Així, a la dècada dels noranta, els presidents d’Alemanya i França van demanar perdó pel paper dels seus països en el lliurament de Companys als nazis. Però l’advocat Casado volls dir que ho sabrà. Ja el 2008, va frivolitzar en un acte sobre el cop d’estat i la Guerra Civil i va ofendre les famílies dels milers de persones que romanen a les cunetes com a conseqüència de la repressió Franquista. Si el PP ha confirmat alguna cosa en els darrers anys gràcies a la seva branca escindida (Vox) és el que molts sabíem l’existència d’aquest franquisme sociològic militant, negacionista i ultranacionalista, autoritari i pijo-elitista, que adormia escorat al si mastodòntic del PP però que ara, agraciat per un procés d’empoderament irracional, ha llençat tots els seus complexos per la borda. Ser de dretes i fatxa, és el més fàcil del món. Només cal alliberar la mesquinesa, la passivitat i l’egoisme més pur, perquè mentre els que no veuen el món i la societat com jo «ell o ella» i ho passen malament, jo, virgencita que em quedi com estic, callo no protesto i em lliuro en part del mal que vingui. Deixa el pensament, en definitiva, en mans de la tecnocràcia del que cal fer, que sempre és el que convé a la dreta. Lloa el líder autoritari i el tècnic sumis que diu que sap fer. En una societat d’aquesta mena s’admet que cal treballar per quatre duros, fer l’horari que calgui i frustrar-se comptant les hores fins a sobreviure. Es té una feina, no una carrera. A canvi, calen pastilles per dormir i tenir això si les terrasses obertes per sublimar-se a les canyes de la llibertat amb braves a l’Ayuso. En definitiva, volen de la frustració i la por, la tecnocràcia i l’autoritarisme. És la societat del neoliberalisme, però també és el llegat del franquisme. Per això la solidaritat impositiva s’entén com un robatori quan se’n va més enllà de la caritat diumengera o de lluir una polsereta per a saber que causa. Per això no importa quants naufragis es donin a les nostres costes mentre no em treguin les cerveses i les gambetes . Per això el feixisme de Vox i un PP apocalíptic, com solen ser quan ells no tenen comandament a la plaça ni especulen ni roben, guanyen terreny en una societat egoistament malaltissa. Perquè el feixisme no són només uniformes quadriculats i desfilades fanàtiques, que també, sinó, fonamentalment, la guerra del penúltim contra l’últim, el culte a la jerarquia i el robatori i la rapinya dels recursos col·lectius. Falta memòria i molta cultura al regne de Espanya.