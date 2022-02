El bus de Solsona a Barcelona, tot i les dificultats per la reducció de mobilitat durant els mesos de pandèmia, presenta uns resultats esperançadors. Ho publicaven a l’inici de setmana. Avui publiquem les dades d’ús del servei per a estudiants universitari del bus de Moià a Bellaterra, a la Universitat Autònoma de Bellaterra: 600 joves a la setmana. Estem parlant en els dos casos de xifres molt modestes, segur, i molt possiblement de serveis que si no fos pel suport institucional difícilment es prestarien. El servei s’haurà d’ajustar, com moltes de les iniciatives quan es troben en una fase inicial, però, de moment, queda sobre la taula que hi havia una necessitat que justificava la creació d’aquests nous combois, i una segona cosa, que el servei no només cobreix la demanda, sinó que aquesta es pot millorar si hi ha més freqüències, millors vehicles, menys parades, entre altres valors que poden posar sobre la taula els mateixos usuaris. El Govern català i els responsables polítics faran bé de continuar promovent el transport públic i. La societat hi creu, si veu que hi ha respostes a les seves necessitats