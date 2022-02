La propietat d’una floristeria, que es caracteritza pel seu bon gust, es queixava fa no massa temps que se sentia frustrada, desanimada i amb ganes de deixar-ho córrer quan, a part de tots els impostos, taxes, quotes d’autònoms i altres flagells que torpedinen el petit comerç, havia de pagar una bona propina al seu ajuntament per embellir el seu barri, la seva ciutat. La queixa no era en va, ni gratuïta. Tenia tota la raó del món. Havia de pagar, i cada any més, per convertir uns metres d’una àmplia vorera en un petit paradís d’una ciutat, que no en va sobrada d’espais que es facin mirar. Qualsevol persona, amb un mínim de sentit comú, hauria pensat que a la propietat d’aquella floristeria calia fer-li un homenatge per la seva perseverança en fer una mica més agradable i habitable el barri.

Els ajuntaments, o si més no la majoria, fan ben pocs esforços per discriminar positivament aquells comerços, particulars o empreses que decideixen posar el seu gra de sorra per al bé comú del seu municipi. Les bonificacions impositives difícilment es contemplen com a forma d’incentivar millores a la ciutat. Hi ha edificis rehabilitats, amb façanes dignes d’anar a la portada d’una revista d’arquitectura, que al cap de l’any tenen el mateix tracte fiscal que aquelles finques urbanes que fa més d’un segle no se’ls ha rentat la cara i que esdevenen essencials per aportar aquella grisor que la majoria de ciutadans no volem.

Fer que la política impositiva sigui justa és una quimera, una utopia, però cal fer passos endavant per incentivar i per motivar la ciutadania. No és necessari que cada municipi organitzi una Festa del Contribuent, com la que va establir el 1988 el singular i recordat alcalde del Pont de Vilomara, Evarist de la Torre, on anualment i per sorteig s’allibera un ciutadà de pagar els tributs locals. La possibilitat de més i millors bonificacions té recorregut, però això implica retocar la màquina de fer diners. Vol dir haver de fer canvis i quan parlem dels diners que han d’entrar a la casa gran s’apliquen els criteris més conservadors, per molt progressista que sigui el partit que governi la ciutat.

La finalitat de qualsevol impost o taxa és avançar en l’equitat, en la justícia. I això a tots els nivells, des de les administracions locals a les estatals o internacionals. No és just que hi hagi balances fiscals descompensades o que Catalunya acabi pagant el 45% de l’impost del patrimoni de tot l’estat i que a Madrid ni s’hagi d’abonar. O que països del club comunitari captin grans multinacionals a partir d’estímuls fiscals insolidaris. O que per tenir un cotxe, igual marca i cilindrada, no es pagui el mateix en un municipi o el veí. Les injustícies revolten, des de la floristeria que tributa religiosament per embellir l’espai públic al dúmping fiscal de Madrid amb la majoria de territoris del regne. Les injustícies dels que es beneficien dels nostres impostos a canvi de res o ben poc. Les grans infraestructures que ningú no fa servir; els sous astronòmics per a funcionaris que, legalment, no han ni de treballar; les dietes per als que ni es mouen ni es desplacen i així podríem seguir el llistat de greuges pel mal ús dels diners públics, els que es generen a partir dels nostres tributs, com els que paguen a la floristeria.