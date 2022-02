Vistes les reaccions, la crida de Pere Aragonès a la unitat ha aprofundit encara més la desunió. Com és que el Govern de coalició aguanta si els socis no s’aguanten? Doncs perquè no sabrien on anar. A fora hi fa vent, plou i neva, cauen llamps i baixen rierades. A fora no hi ha pessebres curulls de pinso ni jaços calents. A fora no hi ha amics, els coneguts et desconeixen i els saludats no et veuen. A fora, com diuen els Psalms i els Evangelis, «hi ha el plor i el cruixit de dents». Cap altre sostre no pot aixoplugar-los perquè les alternatives que sumen inclouen aquells a qui han titllat d’enemics del país i culpat de ficar-los a la presó. Si s’alliten amb ells els acusaran d’adulteri, els lapidaran a la plaça i a les properes eleccions recolliran les restes amb una pala. De manera que el Govern aguantarà perquè els enemics íntims no poden fer cap altra cosa que compartir l’únic sostre disponible. Si aquesta és la dura realitat, els aniria bé entomar-la sense fer-ne espectacles. Però si en fan hi sucarem pa.

Castellans. El PSOE ha quedat a 1,4 punts del PP a Castella i Lleó. En xifres absolutes la diferència és de 16.592 vots. Ara mateix als despatxos del PSOE deuen estar fent sumes, restes i equacions per calcular quants dels vots necessaris per eixugar la diferència s’han perdut a causa dels indults del Procés, que a Castella van ser rebuts amb molta hostilitat. La taula de diàleg potser es reunirà o potser no, però si ho fa no registrarà cap avenç que l’espanyolisme dur pugui utilitzar contra Sánchez. Romàntics. Encara hi ha radicals de veritat. L’assemblea sabadellenca de l’organització juvenil Arran va saludar el dia de Sant Valentí amb aquest missatge: «Atenció, l’amor romàntic és violència masclista i mata». Argument: «És un model que té com a objectiu la reproducció. En concret, és una eina més al servei del patriarcat capitalista per mantenir-nos a les dones en el rol d’objectes al seu servei». Les respostes han estat abundoses, i no sempre respectuoses.