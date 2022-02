Comença a ser un tòpic utilitzar el Covid com a argument de tot el que no s’ha pogut fer en aquests darrers dos anys, especialment en el món cultural. En part és veritat, també ho és que s’han seguit tirant endavant força activitats, encara que algunes, malauradament, hagin passat desapercebudes.

Una recurs clàssic que permet reflexionar sobre obres i persones són els aniversaris, que són aprofitats per recordar i actualitzar aspectes rellevants del passat. Aquests dos anys n’han passat uns quants, gairebé sigil·losament. No som a temps de recuperar-los, però sí que podem apuntar en quin sentit pot ser útil tenir-los presents en el dia d’avui.

En recordarem alguns de pròxims, personatges que van fer època al Berguedà i dels que fem esment, per mantenir-ne la memòria. Tenim diversos centenaris: el l’eminent fotògraf Joan Ribera, dels millors que ha donat el Berguedà el darrer segle, amb exposicions i premis que avalen la seva trajectòria. També el de Josep M. Ballarín, que amb el seu particular i personalíssim estil ens ha deixat un bon nombre de llibres, essent un avançat al seu temps i una de les moltes personalitats que va intentar, i no va aconseguir, accelerar el pols vital d’una Església que amb la seva lentitud ha anat perdent el ritme de la vida del seu entorn. També ha passat el centenari de Joan Noguera, alcalde de Berga durant el franquisme, vint-i-un anys, diputat provincial i a Corts de Madrid, que marcà l’evolució de la ciutat durant la nit del franquisme, era un bon moment per fer-ne balanç. De força més enrere el de Ramon Anglerill, el millor exemple de capellà erudit, una espècie gairebé extingida, que publicà valuoses monografies de santuaris berguedans.

Ha passat sense ressò a la nostra comarca, sí a Tarragona, Solsona i Cardona, l’aniversari de l’eminent arqueòleg i historiador Joan Serra Vilaró, personalitat excepcional, excavador de les més importants antiguitats romanes de Tarragona, impulsor del Museu Comarcal i Diocesà de Solsona, que va fer rellevants excavacions també al Berguedà i va situar les Baronies de Pinós i Mataplana a la història.

Ja anant molt més enllà caldria recordar la família Farguell, que el segle XVIII van posar en circulació la màquina de filar «berguedana», enginy amb un ressò importantíssim a tot Catalunya, testimoni del gran impuls industrial que un dia va tenir la ciutat de Berga i el Berguedà en general.

N’hi ha més, però aquest pot ser un recordatori indicatiu. Si bé és cert que les efemèrides, els aniversaris, no són l’argument principal, ni de lluny, per recordar un personatge, cal valorar-los amb altres paràmetres, el record sí que serveix per a reflexionar què ens pot aportar avui conèixer el seu trajecte vital, especialment en aquesta nostra època de canvi accelerat. Per anar cap el futur cal tenir els peus ben afermats en el passat.