El Baxi Manresa debuta avui en la fase final de la Copa del Rei, a Granada. S’enfronta al Barça, un equip que paga a algun dels seus jugadors tant com el Manresa a tota la seva plantilla. En un temporada en què els manresans han derrotat el gegant blaugrana no una vegada, sinó dues (lliga Catalana, i partit d’ACB al Palau), depèn de l’optimisme de cadascú considerar que, si s’ha fet dues vegades, es pot fer tres, o que, al contrari, dues vegades en una temporada ja no deixen lloc a una tercera sorpresa. Tant se val. L’important va molt més enllà del resultat esportiu. L’important és que, 18 anys després, el Bàsquet Manresa dona a la ciutat un plus de visibilitat esportiva i torna a ser la més petita no ja en una competició d’alt nivell, cosa que fa cada any que competeix a l’ACB, sinó en una fase final reservada a equips de talla europea. Encara més: no només competeix en la fase final de la Copa l’equip gran, sinó també el seu infantil, el Catalana Occident, que també s’ha classificat per competir amb els grans. La notorietat que això suposa per a Manresa es pot considerar molt valuosa o només mitjanament valuosa. Però el valor no se li pot negar.