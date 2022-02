El PP implosiona» és el titular de la setmana. Cada setmana hi ha un titular que mereix ser recordat. Almenys, durant els propers set dies. El del PP fa la pinta que el recordarem més temps, perquè som a l’inici de l’escenificació d’una guerra duríssima que ha estat sojornada fins avui. El botí serà el lideratge de la dreta a Madrid i a Espanya, el que significa l’alternativa al govern de coalició que hi ha avui a la Moncloa. Però l’ona expansiva de la batalla popular va més enllà del propi partit: el futur de la ultradreta castissa i de l’Estat de les autonomies tal com va ser dissenyat estan en joc. Això vol dir, per tant, qualsevol aspiració de Catalunya de ser alguna cosa més que una altra regió en el llistat autonòmic. La pugna ja sagnant entre Ayuso i Casado pot significar un abans i un després a Espanya, perquè el model, ja molt en qüestió, d’una dreta equiparable a les dretes civilitzades de l’entorn europeu és el marc en què es disputa la batalla.

Certament, les dretes civilitzades, com ho va fer abans la socialdemocràcia, estan en retirada en l’escenari continental. Orban, Morawiecki, Le Pen, Abascal són, lamentablement, l’elecció per a bona part de l’electorat als seus països i, més lamentable encara, una referència per a un no gens menyspreable col·lectiu de joves desencantats i desesperançats respecte de la cosa pública i formats en el menyspreu a la política. És el que tots plegats hem anat criant al llarg dels anys. L’ou de la serp que hem covat. La responsabilitat és compartidíssima i l’esforç per pervertir el llenguatge, que ha incorporat efectes devastadors per a la confiança en el sistema, ha estat igualment conjunt. En aquestes circumstàncies, no cal esperar un demà a mitjà termini gaire prometedor: només que no sigui pitjor que avui ja serà bo.

Mentre Ayusistes i Casadians es treuen els ulls i dirimeixen com serà la bancada de la dreta en el proper Congrés, a Catalunya resistim encara la temptació dels extremismes de la política clàssica. Aquí ja s’ha donat erròniament per superada la dicotomia dretes-esquerres en benefici d’una divergència nacional que, fins ara, no ha dut sinó enrere. No hi ha hagut temps per entretenir-se en l’auge dels neofeixismes, però la taca d’oli bullent també arribarà. No som una excepció estadística. La transparència i l’eliminació dels trucs de màgia inútil són una bona recepta per contenir la bèstia. Com menys estupideses facin els nostres polítics, millor per a tots i per al nostre futur. En seran capaços?