Catalunya ha de tendir en el futur proper a un model econòmic amb menys pes del turisme i més del coneixement, i amb un turisme menys massiu i de més nivell adquisitiu. El Pirineu ha de fer aquesta mateixa evolució, amb un afegit ambiental doble: d’una banda, les exigències de preservació del mitjà natural han de ser cada cop més estrictes, i el canvi climàtic anirà reduint les prestacions de les pistes d’esquí de manera que aquesta activitat tindrà una temporada curta i irregular. Tot això va en direcció contrària al model de desenvolupament a l’engròs que generalment ha estat associat a uns Jocs Olímpics. Però això no vol dir que no es puguin plantejar uns Jocs raonables d’aquí a vuit anys. El canvi climàtic no haurà deixat el Pirineu sense neu el 2030, ni el canvi de model econòmic no haurà estat possible encara. Uns Jocs que modernitzin instal·lacions existents i que millorin infraestructures sense trinxar el territori per fer-ne de noves podrien ser ben raonables. Són possibles plantejats així? Aquesta és la pregunta que ha de respondre detalladament i sense vendre fum qui els vulgui organitzar. Només se sent que soroll, i continuem esperant.