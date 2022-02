Sovint hi ha qui considera que la política catalana és caòtica i contradictòria, i que els partits catalans són tot un exemple d’enfrontaments continuats i inútils, de mala gestió, d’incapacitat per posar-se d’acord, etc, etc. El nostre país sempre ha tingut abundància de pessimistes que practiquen l’esport de trobar-ho tot malament i que fins i tot, sembla que es complaguin de manera masoquista en les dificultats polítiques del país. De problemes n’hi ha, evidentment, i també de tensions i desacords. Però defensar-se d’un Estat que no és pas una democràcia exemplar –tal com ha denunciat fa ben poc un estudi de The Economist- no és gens fàcil. I tal com és d’esperar, no tothom veu les coses de la mateixa manera, un fet que en el fons no deixa de ser senzillament un símptoma de normalitat. El que precisament no es normal és l’agressivitat de la pugna política estatal entre un PSOE maniobrant sempre amb l’únic objectiu de conservar el poder, un PP esbiaixat cada vegada més a la dreta i l’extrema dreta de Vox, cada cop més cridanera i traient profit de tot plegat. Qui fa créixer Vox realment? El PSOE amb el seu immobilisme absolut i el PP perquè en bona part s’identifica amb els plantejaments més dretans del seu teòric rival i alhora veu que si no els incorpora perd posicions i electorat. Aquesta és la conclusió més concreta que es pot extreure de les eleccions de diumenge passat a Castella-Lleó.

Dimecres a darrera hora va saltar la notícia que una pel·lícula catalana i en català havia guanyat l’Ós d’Or, el premi més rellevant de la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema de Berlín. Es tracta del film Alcarràs, que explica la història d’una família que treballa la terra al poble del mateix nom i que, a més, que ha estat rodat majoritàriament amb actors no professionals. Aquest guardó és extraordinàriament important per al prestigi i la continuïtat del cinema català i és magnífic i ben oportú que el premi s’hagi aconseguit en aquest moment, en plena discussió encara sobre la presència que ha de tenir el català a les xarxes i als mitjans audiovisuals. Un argument més, també, per no cedir gens ni mica en la defensa de la immersió lingüística en català a les escoles del país i en la promoció del seu ús en les institucions públiques i mitjans de comunicació. I un argument més, encara, per ridiculitzar José María Aznar, l’expresident del govern espanyol que acaba d’assegurar una vegada més que amb la immersió lingüística no s’està protegint el català, sinó que s’està tractant «de exterminar el castellano». Ximpleries a banda, cal esperar que, tal com diu la mateixa directora d’Alcarràs, l’Os d’Or de la Berlinale serveixi perquè molta gent descobreixi l’existència del català.

El fet és que el reconeixement extern de la llengua i de la nació catalana és bàsic. Precisament en aquest sentit va també la creació del Ministeri d’Exteriors Lliure de Catalunya que acaba d’anunciar el president Carles Puigdemont, concretant que no es tracta de substituir el Departament d’Afers Exteriors de la Generalitat sinó de complementar la seva actuació en aquells àmbits en què el govern espanyol li impediria d’actuar. Per això demana als catalans que viuen a l’exterior que s’hi vinculin i que participin directament en la difusió del desig català d’independència, per anar ampliant així el suport d’institucions i organismes internacionals.