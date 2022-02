No és cert que fos massa tard, el que passava era que la nit era fosca i havia arribat de sobte, com totes les coses que, tot i saber-les, no les preveiem. I el vent bufava de cara, i no ajudava gens. I movia els arbres del bosquet del capdamunt del camí que tant li agradaven de dia, quan els rajos de sol com fletxes de llum es filtraven entre les branques i creaven realitats aleatòries, il·luminaven només un grapat de pedres cobertes de molsa, un tros de soca d’un pi caigut i oblidat i deixaven la resta dels arbres a l’ombra envoltats d’humitats aromatitzades amb timó i romaní. Era l’únic que s’enduia adherit a la roba, l’olor dolça i profunda de terra de secà. Ara el bosc era una massa homogènia, una taca enorme i negra de tinta que amenaçava d’estendre’s i tacar-ho tot. No és cert que fos massa tard, el que passava era que feia molt que caminava. Els primers passos són un record que s’emporten només els altres, i ell desconeixia si algú el va mirar mentre feia tentines i ja no tenia qui li ho pogués aclarir. Se sentia cansat. I és que encara que el país sigui petit és ple de turons, de senders de revolts, de pujades i baixades, de canvis de rasants. Es veu el mar des del capdamunt de moltes carenes, però cal ser capaç d’arribar al cim per mirar i veure-ho clar. Tot és aquí i en tots els nostres aquí hi és tot. El paisatge és canviant. Tant se’t pot presentar ple i ben a prop, com lluny, buit i empolsinat, amb gossos muts perquè no tenen cap raó per bordar.

Vull el meu Alcarràs. Una pel·lícula que parli dels telers que ja no hi són, dels camps, de les vinyes, dels que viuen en aquest tros, de les seves inquietuds quotidianes. Una història que parli del que coneixem, del que ens han explicat, del que sabem, del que fem, del que som, del que volem. Totes les ciutats han de ser explicades. Narrar-ne el passat, però sobretot, el futur. Somiar molt, somiar sempre i picar alt. Que cadascú compri un arbre i que el planti davant de casa i que el regui, que el cuidi, que li posi nom i que es preocupi que creixi sa, que quan marxi d’allà a viure a un altre lloc hi trobi un altre arbre i que se’l faci seu, i que l’arbre que hagi deixat continuï fent ombra a qui passi per allà i que algú altre el regui i el cuidi com si l’hagués plantat ell. Cada dia hem de dir i escoltar coses boniques. Dir-les de manera espontània. Quan estimes la veu es torna dolça i la llum que es filtra entre les fulles del bosc, canvia sorprenentment d’origen i direcció. No t’il·lumina. Surt a través dels ulls, neix en aquell racó endreçat i equilibrat des d’on val la pena viure.