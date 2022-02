Els indicadors generals de salut de la població catalana se situen entre els més ben posicionats dels països del nostre entorn. No obstant, hi ha alguns reptes que cal continuar afrontant, alguns relacionats amb el sexe i les condicions socioeconòmiques; altres, que avui abordarem fan referència als estils de vida i els factors de risc per a la salut.

M’agradaria centrar-me allò que haurien de ser prioritats per la salut, per la nostra salut, i per tant en les condicions de vida i manera de viure que tenim les persones, individualment i col·lectiva. Així com influeixen en el nostre estat de salut al llarg de tot el cicle de vida. Estudis científics han demostrat que molts problemes de salut s’associen a factors de risc modificables. Per això, mitjançant el canvi d’hàbits relacionats amb el tabaquisme, l’alcohol, l’alimentació i l’activitat física, per exemple, podem reduir la mortalitat associada. Les persones, en particular, i les polítiques de salut, en general, hem de tenir en compte aquests factors de risc modificables, per promoure l’adopció de comportaments més saludables que ajudin a reduir l’impacte de malalties, com el càncer.

Tot i que, en nombrosos casos, els factors de risc no poden modificar-se, al voltant d’un terç dels casos de càncer poden evitar-se reduint els factors de risc principals: l’excés de pes, el sedentarisme i alimentació poc saludable, per citar aquells que depenen, també, de la nostra decisió. Arribat aquí, em vull referir a l’estil de vida i la relació directa en la nostra salut. Quan t’actives, per exemple, no fumes i beus menys. D’aquesta manera, disminueixes el risc de patir molts tipus de càncer associats al sedentarisme, al tabaquisme i al consum d’alcohol. De fet, penso en la prevenció com un cercle equilibrat. Per una banda, hi ha la pràctica regular d’una activitat física. Si fem entre 150-300 minuts setmanals, d’una activitat física moderada, reduïm la inflamació del nostre cos i millorem el sistema immunitari i digestiu. Per altra banda, l’alimentació com eix vertebrador de la salut. Així s’ha demostrat que seguir una dieta mediterrània i disminuir el consum de productes hipercalòrics i ultraprocessats te un impacte positiu en la nostra salut. Una alimentació que incorpori les verdures, les fruites, els llegums, els cereals integrals i l’ingredient estrella, l’oli d’oliva verge, serà una gran aliada en la prevenció de malalties. També, a tenir en compte el son que pot afavorir el risc de patir problemes de salut. Estudis científics demostren que la quantitat i la qualitat del son estan relacionades amb el risc de patir malalties o problemes de salut determinats. Dormir bé és bo per al nostre cervell i també novament trobarem estudis que demostren que la falta de son augmenta el risc d’obesitat així com malalties de cor per citar dos exemples.

I per tancar el cercle de la prevenció, hi afegiria l’àmbit de la salut mental i benestar emocional. Durant aquest període difícil de pandèmia pel coronavirus hem viscut situacions anòmales per a tots nosaltres, i la fatiga per la pandèmia es va fent evident. Els canvis d’ànim en poden ser una resposta. Poder-ne ser conscient és una oportunitat. Cal elaborar estratègies que promoguin el benestar emocional i la salut mental amb formes de viure i de relacionar-se que generin una actitud saludable davant les adversitats, especialment en aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat com són l’adolescència, la diversitat sexual i de gènere i la soledat no volguda.

Per tant, com que la salut va més enllà de l’absència de malaltia, serveixi aquests repàs d’accions quotidianes com eines que ens ajuden a reparar, prevenir, promoure, i sobre tot a sumar salut en cadascú de nosaltres.