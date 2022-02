Amb la quantitat de coses que es poden fer i amb tantes activitats com hi ha per triar no li trobo la gràcia a fer el mateix que fan altres. Però el ramat és tendència i la conseqüència és que tenim un problema amb els caramulls.

La moda d’apilar pedres a la muntanya recorda aquella de posar cadenats a les baranes dels ponts. El primer que en va posar un va tenir una bona idea. Però tampoc es pot descartar que, en realitat, un ciclista lligués el seu vehicle i l’hi robessin deixant només el cadenat. I que algú ho malinterpretés i, tot seguit, comencessin a bombardejar els peixos amb claus i a generar tones de ferralla encadenada.

Fer una muntanyeta de pedres per indicar un camí quan no s’havia generalitzat el GPS tenia sentit, però no en té cap si n’hi ha a milers. Al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha calgut posar rètols per alertar els visitants de l’impacte que suposa per al medi natural moure tones i tones de pedres.

Els caramulls no són fites. Quan se’n fan a milers l’únic sentit que tenen és fotografiar el propi i posar-se a buscar les set diferències amb els altres. Però tenint en compte que es tracta d’una acció que altera l’ecosistema, desprotegeix la vegetació i altera l’hàbitat d’algunes espècies no fa gens de gràcia.

Si l’amuntegament de pedres tenia el sentit d’identificar un espai amb una significació personal, hores d’ara el que s’ha aconseguit és una sopa de lletres indesxifrable.

D’altra banda, si el que es volia fer és sumar-se a senyalitzar un espai important caldria tenir en compte que això és com posar centenars de rètols dient el mateix. No cal.

Així que el resultat són fites perdudes, perquè no tenen significat entre una multitud despersonalitzada. Ja em perdonareu, però aconseguir que una fita es perdi té mèrit i resulta un indicador, aquest sí, perfecte de situació.

Amb els caramulls ha passat el mateix que quan algú aparca fora de lloc en un pàrquing gratuït a l’aire lliure i el segueixen molts més generant el caos o quan un incívic aboca deixalles en un espai verd i no tarda a aparèixer un abocador incontrolat.

Així són les tendències - piles de despropòsits col·locats un a sobre de l’altre, cadenats per simbolitzar l’amor- quan la tirada és a no saber cap a on cal anar i no tens una punyetera fita que t’indiqui la direcció bona, perquè la moda a la qual ens abonem és a la de perdre’ns tots junts.