Espanya constitueix una «democràcia defectuosa», segons The Economist. El seminari britànic publica cada any un índex de qualitat democràtica. Espanya ja havia sigut advertida de poder perdre la categoria de «democràcia plena» arran del tractament judicial del conflicte polític amb Catalunya. L’enquistament de la renovació del Consell General del Poder Judicial també puntua en negatiu. És a dir, és precisament la falta d’independència judicial el que porta Espanya a aparèixer com el que vivim cada dia: judicialització de la política i pobresa democràtica.

En aquesta línia se situen les recents declaracions de l’exministre de Justícia i Interior socialista Juan José Belloch: «Catalunya genera un problema institucional més gran que el terrorisme... Encara es requereix alguna altra derrota de l’independentisme perquè reaccionin», que no estan lluny de les del desaparegut ministre d’Exteriors Francisco Fernández Ordóñez, membre també d’un govern de Felipe González fa més de 30 anys: «El problema no és el País Basc ni ETA, que desapareixerà. Catalunya a la llarga generarà més problemes». Mariano Rajoy va desviar a la justícia el problema territorial. «El que més s’assembla a un polític de dretes espanyol és un polític d’esquerres –quan es tracta de defensar la unitat d’Espanya–», afirmaven Josep Pla i Miquel Roca. La població independentista va guanyar l’1-O; però el 27-O, els polítics independentistes van perdre. ¿La presó dictada pel TS, l’exili i l’escarment mantinguts no els ho fa evident? ¿Com, doncs, comptant amb el recolzament de la majoria, són incapaços de definir una mínima estratègia comuna i de no sucumbir davant totes i cada una de les envestides que els llança el poder judicial amb l’ajuda de l’administratiu (JEC)? «Divideix i venceràs», diu la màxima llatina. L’episodi viscut per la pèrdua de l’escó del diputat Pau Juvillà dona la raó a Belloch. Els polítics independentistes s’esquincen i esbomben les seves divisions. ¿No veuen que perden la confiança del seu electorat i regalen ingènuament les seves pròpies derrotes? La democràcia defectuosa guanya.